Nella puntata di Un posto al sole, in onda questa sera, venerdì 1 marzo 2024, tornerà, dopo un’assenza di ben 14 anni, un personaggio che i telespettatori appassionati della soap opera di Rai 3 sicuramente ricorderanno ossia quello di Valeria Paciello, interpretato dall’attrice Benedetta Valanzano.

Il personaggio in questione entrò nel cast di Un posto al sole precisamente nel 2006. Benedetta Valanzano è rimasta nel cast della soap, seppur in modo non continuativo, fino, appunto, al 2010.

Il ritorno di Benedetta Valanzano e del personaggio di Valeria è stato annunciato dalla stessa attrice tramite i suoi profili social dove ha anche condiviso una foto che la ritrae insieme a Luca Turco, l’attore che ricopre il ruolo di Niko Poggi. Tra Niko e Valeria, infatti, ci fu una storia d’amore, con tanto di fuga e gravidanza, e ora, durante una settimana bianca trascorsa in Trentino, Niko rincontrerà la sua ex fidanzata.

Questo è il messaggio pubblicato dall’attrice su Instagram:

Ebbene si, dopo 14 anni ho ritrovato il mio posto al sole! Sono felicissima di annunciarvi che la mia Valeria tornerà in Un posto al sole, pronta a scaldare i cuori o forse no. Siete pronti? Io non vedo l’ora!!!

Benedetta Valanzano: chi è

Benedetta Valanzano è un’attrice che, nel corso della sua carriera, ha vissuto il momento più alto di popolarità soprattutto negli anni 2000, recitando in numerose fiction e film tv: La stagione dei delitti, Carabinieri, Ho sposato un calciatore, Elisa di Rivombrosa, R.I.S. – Delitti imperfetti, Assunta Spina, Don Matteo, Il generale Dalla Chiesa, Il giudice Mastrangelo, Capri, I Cesaroni, Vita da paparazzo, La nuova squadra, Mal’aria, Butta la luna, Piper, Non smettere di sognare e Filumena Marturano.

Negli anni ’10, invece, l’attrice napoletana è apparsa nei seguenti prodotti televisivi: le miniserie Rosso San Valentino e Una pallottola nel cuore e Rex.

Negli ultimi anni, invece, Benedetta Valanzano ha lavorato nella fiction Mina Settembre di Rai 1 e nella serie Sono Lillo di Prime Video.

E ora, c’è il ritorno ad Un posto al sole.