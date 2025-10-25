Un Posto al Sole, anticipazioni: violenta aggressione, indaga Damiano

Damiano ancora al centro della scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ma stavolta non tanto (o meglio non solo) per il ritorno di fiamma con Rosa quanto perché il poliziotto si troverà coinvolto in un’indagine su una violenta aggressione avvenuta a Napoli, potenzialmente foriera di pesanti conseguenze per una persona a lui vicina (e non solo a lui).

Nel frattempo Rosa capirà di essersi infilata in un vicolo cieco. La sua amica Clara la esorterà a guardare in faccia la realtà. Per la sorella di Eduardo sarà tempo di fare i conti con lo stato delle cose e dei suoi sentimenti. La donna deciderà così di smettere di essere sfuggente con Pino, pronta ad affrontare con lui lo spinoso tema.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Damiano deve indagare su una violenta aggressione

Nelle puntate dal 3 al 7 novembre di Un Posto al Sole Damiano sarà chiamato a indagare un’aggressione avvenuta a Napoli e che potrebbe avere serie ricadute per Eduardo, già costretto a fare i conti con la sua difficile situazione sul piano legale. Ad avere la peggio sarà Peppe Caputo, ritrovato in gravi condizioni.

Renda però si rifiuterà di credere alla colpevolezza del suo amico Eduardo (oltre che fratello di Rosa Picariello). Il poliziotto si impegnerà a fondo per scagionare Sabbiese, convinto che non sia lui il responsabile della violenza. Nel frattempo Mariella, spronata energicamente dalla sua amica Bice, troverà sempre più conforto tra le braccia di Guido.

Tra il vigile e Mariella il rapporto andrà a migliorare significativamente, come al tempo in cui tra loro le cose andavano d’amore e d’accordo. Dal canto suo Rosa si renderà conto di non poter andare avanti a lungo col triangolo amoroso. Mentire a Pino si sta rivelando una cosa troppo grande per lei che ha sempre fatto della sincerità il suo punto di forza.

La donna sentirà la necessità di reagire a una situazione torbida che percepisce come oppressiva e capirà di dover fare una scelta netta. La madre di Samuel capirà che è venuto il momento di riprendere in mano la sua vita. A incoraggiarla in tal senso ci sarà Clara, l’amica di sempre pronta a invitarla a fare opera di chiarezza con Pino.

Rosa così si deciderà ad affrontare il compagno per fargli presente quanto accaduto tra lei e Damiano. Da tempo il poliziotto è in crisi con Viola mentre la Picariello non ha mai smesso in cuor suo di provare un sentimento profondo per il suo ex (nonché padre di suo figlio). Momento complicato anche per Silvia, che al rientro in città sarà chiamata a fare i conti con la crisi del suo locale.

Per uscirne la madre di Rossella dovrà prendere una decisione difficile come quella di fare dei tagli. Il primo a farne le spese sarà Gianluca, già in seria difficoltà per i suoi problemi con la dipendenza dall’alcol. Il giovane Palladini, fresco di assunzione al Caffè Vulcano, perderà il posto di lavoro: licenziamento immediato per lui.