Un Posto al Sole, anticipazioni: Viola disperata, Marina e Roberto fuorigioco, Mariella e Guido ad un bivio

Le puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 7 all’11 luglio saranno davvero molto intense, soprattutto per alcuni personaggi che dovranno fare i conti con grossi cambiamenti, che li scuoteranno non poco. Protagonisti della scena, secondo le anticipazioni dell’amata soap opera di Rai 3, saranno Roberto e Marina, ma anche Viola, Guido e Mariella.

In primis i due coniugi dovranno fare i conti con la perdita del controllo dei Cantieri, Gennaro Gagliotti alla fine avrà la meglio e riuscirà nell’intento di estromettere Ferri e la Giordano. Viola, invece, dovrà fronteggiare l’aggravarsi delle condizioni di salute di Eugenio, mentre Mariella e Guido dovranno prendere un’importante decisione.

Anticipazioni di Un Posto al Sole, cosa vedremo nelle prossime puntate

Gennaro Gagliotti è riuscito, grazie al voto di Chiara, a diventare amministratore delegato dei Cantieri, facendo fuori Roberto e Marina, che resteranno sconvolti dall’accaduto. Il nuovo ad inizierà così ad avere un atteggiamento da padrone, cosa che farà infuriare i coniugi che gliene diranno di tutti i colori, affrontandolo in modo diretto. Alberto Palladini non perderà occasione per deridere Ferri, da sempre suo acerrimo nemico e quest’ultimo perderà la pazienza, colpendolo con un pugno, cosa che potrebbe avere per lui gravi conseguenze. Proprio Marina sarà molto preoccupata e teme che l’avvocato possa denunciare il marito.

Viola è pronta a iniziare le sue vacanze con Damiano ma i piani salteranno a causa dell’aggravarsi delle condizioni di Eugenio, che dovrà essere sottoposto a un intervento delicato per mettergli un bypass. La Bruni, infatti, sarà molto preoccupata e affranta dai sensi di colpa, al punto che potrebbe decidere di non partire con il suo compagno proprio per stare accanto al suo ex. Intanto Michele è deciso a rimettersi a lavoro sull’inchiesta su Gagliotti ed è contento di avere Elena dalla sua parte. I due, andando avanti con le loro “indagini”, scopriranno cose terribili sul suo conto, che potrebbero avere gravi ripercussioni, anche a livello penale.

Intanto Mariella e Guido, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, saranno molto confusi poiché non sanno cosa fare per il loro futuro. Lei troverà in Cerri l’aiuto di cui ha bisogno, ma contestualmente Lollo inizierà a comportarsi in modo strano, cosa che preoccuperà la vigilessa. Le prossime puntate di Un Posto al Sole saranno davvero molto interessanti, da un lato ci sono Roberto e Marina che non si arrenderanno facilmente e faranno di tutto per riprendere il controllo dei Cantieri. Elena e Michele potranno dar loro una mano con l’inchiesta che stanno seguendo, le scoperte su Gennaro potranno, infatti, servire ai due coniugi. Viola, invece, dovrà gestire da un lato il desiderio di stare vicino al suo ex e dall’altro le richieste del suo compagno.