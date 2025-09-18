Un Posto al sole anticipazioni: Viola disperata, circola un suo video a scuola

Sulla professoressa Bruni incombe la minaccia di un video che la riprende e che potrebbe circolare tra i suoi alunni e i colleghi.

Nelle scorse puntate di Un Posto al sole Jimmy ha scoperto che Matteo ha realizzato un video compromettente per Viola ed è pronto a farlo circolare tra i compagni di classe. Si tratta di un video deep fake che mostra l’insegnante mentre si spoglia. Cosa farà Jimmy? Le anticipazioni rivelano che il figlio di Niko proverà a fare la cosa giusta.

Jimmy si accorgerà subito che la divulgazione di quel video altamente realistico dove la professoressa Bruni appare mentre balla e si spoglia dei vestiti potrebbe portare a conseguenze molto pesanti, specialmente se il filmato dovesse finire nei meandri del web. E a quel punto dovrà prendere una decisione molto difficile, conscio che dovrà pagare comunque un prezzo.

Un Posto al sole, spoiler: cosa succederà col video deep fake di Viola?

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al sole in onda fino al 26 settembre annunciano che Manuela proverà a guidare Jimmy in direzione della strada giusta per quanto riguarda la spinosa vicenda del video deep fake di Viola realizzato da Matteo. Le anticipazioni non rivelano cosa farà Jimmy, ma si lascia intendere che il figlio di Niko rivelerà quello che sa prima che la situazione degeneri irrimediabilmente.

Jimmy farà la cosa giusta, ma così facendo si attirerà le ire di Matteo che cercherà di prendersi la sua vendetta mettendo in pericolo il suo legame con Camillo. La reazione di Matteo non mancherà, pronto a sfogare il suo desiderio di vendetta sull’amico. L’attacco di Matteo avrà pesanti conseguenze e rischierà di compromettere il rapporto già fragile di Jimmy con Camillo.

Rimane da capire se Matteo se la prenderà direttamente con Jimmy o se proverà a sferrargli un colpo indiretto aggredendo il povero Camillo. Quanto al resto delle trame di Upas dal 22 al 26 settembre, le anticipazioni rivelano che Gennaro Gagliotti tornerà a prendersi cura dei suoi affari. Intanto Vinicio si ingegnerà in tutti i modi per dimostrare il proprio valore al fratello.

L’occasione gli si presenterà nel corso di una crisi al caseificio. L’aggressione ai danni di Gennaro continuerà a costare cara a Roberto, costretto a prolungare la sua permanenza in carcere. Gagliotti nel frattempo terrà accuratamente lontana Marina dai Cantieri Flegrei. Spazio anche per Guido che seguirà un suggerimento involontariamente fornito da Samuel per preparare una sorpresa che lascerà Mariella di stucco.

Silvia vorrebbe invece che Michele staccasse un momento dal lavoro. Ma ci sarà poco da fare. Saviani infatti sarà completamente concentrato sull’intervista da organizzare con il fratello di Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla camorra. Nel frattempo Agata si risveglierà dal coma e Michele sarà pronto a correre da lei per sincerarsi delle sue condizioni. Nei prossimi episodi di Upas uscirà finalmente alla luce del sole il segreto che Gianluca cela in sé da tempo e che non cessa di tormentarlo intimamente.