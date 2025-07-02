Un Posto al Sole, anticipazioni: una lite furiosa rischia di finire in tragedia

Le puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 7 all’11 luglio preannunciano di essere davvero molto intense. Secondo le anticipazioni dell’amata soap opera di Rai 3, infatti, due protagonisti arriveranno alle mani e la lite furiosa rischierà di avere un tragico epilogo.

A perdere la pazienza sarà Roberto Ferri, molto provato da quanto accaduto ai cantieri. Nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, infatti, Gennaro Gagliotti riuscirà finalmente nell’intento di strappare “il posto di comando” a Ferri e Marina e questo getterà nello sconforto più totale entrambi.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, le anticipazioni

Le anticipazioni di Un Posto al Sole parlano di una violenta lite tra Roberto Ferri e Alberto Palladini, è noto come tra i due i rapporti non siano stati mai sereni, ma questa volta la tensione sarà altissima. Tutto accadrà dopo che Gennaro Gagliotti, grazie al voto di Chiara Petrone, estrometterà Roberto e Marina dai ruoli di potere ai Cantieri, diventando amministratore delegato, sarà la prima volta dopo tanti anni che i coniugi Ferri perderanno il dominio dell’azienda.

Alberto Palladini, secondo quanto riportato dalle anticipazioni Upas, ne approfitterà per deridere Marina e Roberto, da sempre suoi acerrimi nemici e così Ferri perderà la pazienza e lo colpirà davanti a tutti, cosa che potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang, con una possibile denuncia oltre che a un danno d’immagine importante. Ma dove hanno sbagliato i coniugi Ferri? Sono stati convinti che Chiara potesse essere ancora una marionetta da manipolare, ma lei non ha mai superato quanto le è stato fatto da Marina e Roberto, così ha deciso di prendersi la sua vendetta. Schierandosi dalla parte di Gagliotti, riuscirà a farla pagare a chi l’ha drogata e convinta a vendere gli alberghi che aveva ereditato dal padre.

Ma quando per i coniugi Ferri sembrerà che non ci sia più una via d’uscita, potrebbe arrivare un risvolto inaspettato. Michele ed Elena, infati, stanno proseguendo con le indagini su Assane e la sua scomparsa e con l’aiuto di Agata, saranno molto vicini alla verità. Verrà fuori che il ragazzo lavorava senza alcun contratto – dunque a nero – per Gagliotti e la sua sparizione potrebbe essere collegata a pratiche illegali che, se portate alla luce, potrebbero far crollare il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, dunque potrebbe perdere presto la posizione per cui si è tanto battuto.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo cosa accadrà, ma soprattutto cosa faranno Michele ed Elena non appena avranno le prove per inchiodare Gagliotti. Di queste scoperte potrebbero avvalersi Marina e Roberto che, chiaramente, non getteranno la spugna tanto facilmente e faranno di tutto per riconquistare il loro posto ai Cantieri.