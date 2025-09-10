Un Posto al Sole, anticipazioni: torna una coppia amatissima

Si annuncia un gradito ritorno per il pubblico di Un Posto al Sole: una coppia amatissima farà ritorno in città e nelle trame della soap. Nel frattempo Damiano Renda annuncerà di volersi dimettere dalla polizia. Il compagno di Viola rimarrà convinto nella sua decisione, deciso a svestirsi dei panni del poliziotto.

Damano sarà determinato a proseguire per la sua strada malgrado i numerosi pareri contrari, a cominciare da quelli dei colleghi di lavoro che proveranno in tutti i modi i modi a fargli cambiare idea dopo il mancato superamento del concorso. Il poliziotto andrà fino in fondo e lascerà la divisa da agente?

Un Posto al Sole, spoiler: una delle coppie più amate torna a Napoli

Le anticipazioni rivelano che nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 settembre Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli dopo un periodo di assenza. Niko invece comincerà a preoccuparsi seriamente per suo padre Renato, sempre soggiogato dal mondo dell’intelligenza artificiale.

Damiano invece, dopo l’esito fallimentare del concorso da vice ispettore, sarà pronto ad annunciare le sue dimissioni da poliziotto, determinato a chiudere questo capitolo della sua vita per entrare nella sicurezza privata. I suoi colleghi le tenteranno tutte per dissuaderlo. Renda però tirerà dritto per la sua strada, apparentemente senza alcun dubbio.

A far vacillare le granitiche certezze di Damiano sarà proprio Eduardo. Venuto a conoscenza della decisione del suo amico, l’uomo interverrà in prima persona e pronuncerà parole importanti con le quali proverà a far aprire gli occhi a Renda. E lo convincerà a non abbandonare in maniera così impulsiva il suo posto in polizia.

Nel frattempo Renato sarà sempre più invischiato nel mondo dell’intelligenza artificiale, al punto da far preoccupare seriamente Niko. Il giovane avvocato si rivolgerà anche a Raffaele per trovare qualcuno che lo aiuti a convincere suo padre a staccare almeno per un po’ da quel mondo virtuale che lo ha reso dipendente.

Guido invece proverà a farsi avanti con Mariella. Mettendo in pratica i consigli forniti da Silvia, il vigile urbano cercherà una volta ancora di conquistare il cuore della sua ex. La cosa però si rivelerà meno facile del previsto. Si, perché Guido dovrà fare i conti con la presenza di Sasà, il migliore amico della donna che ricorda bene quanto successo in passato.

Del Bue infatti aveva lasciato Mariella per vivere una nuova storia d’amore con Claudia Costa. Per Mariella la fine della relazione con Guido ha rappresentato un colpo durissimo dal quale ha faticato molto a riprendersi. L’abbandono da parte del compagno aveva spalancato le porte a un periodo molto buio nella vita della donna terminato soltanto quando Mariella non è riuscita a recuperare il sorriso e la voglia di ricominciare da capo.