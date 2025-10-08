Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto rischia la vita

L’imprenditore sarà sempre più a rischio, nelle prossime puntate dell’amata soap opera di Rai 3 per lui ci saranno gravi conseguenze

L’imprenditore questa volta si metterà davvero nei guai, è questo quanto dicono le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre. A quanto pare Roberto Ferri prenderà una decisione che potrebbe avere per lui gravissime conseguenze.

Ma non ci sarà solo lui al centro delle prossime trame, scopriremo anche cosa accadrà agli altri protagonisti, ci sarà Mariella che deciderà di prendere una situazione di petto e poi Damiano che proverà a recuperare il suo rapporto con Viola.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri in pericolo

Roberto Ferri continuerà per la sua strada in carcere, nonostante conosca bene i rischi che corre, non rinuncerà a regolare i conti con i detenuti che lo hanno minacciato, ha deciso che non vuole più vivere con la paura di Rosario e di cosa possa fargli. Così ha deciso di agire da solo, senza farsi aiutare da nessuno, certo che riuscirà finalmente a risolvere il problema che tanto lo attanaglia.

Ma le cose non andranno come sperato e Roberto Ferri, proprio per le sue decisioni, finirà in pericolo. Intanto Ludovico, grazie all’aiuto dell’imprenditore, otterrà gli arresti domiciliari e questa cosa potrebbe cambiare diverse cose in carcere. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Marina più adirata che mai, le condizioni del marito la preoccupano e così sarà sempre più stanca della situazione. Questa cosa la spingerà a ideare un piano per far perdere a Gagliotti il controllo dei Cantieri, ma la decisione – che Ferri scoprirà soltanto dopo – potrebbe avere conseguenze.

Intanto Vinicio, non riuscirà più a subire le pressioni del fratello e il suo modo di dirigere i cantieri, così vivrà un crollo personale, finendo per riprendere abitudini autodistruttive che aveva in passato, che potrebbero essere pericolose. Castrese, dovrà sottostare alla volontà dei fratelli Gagliotti, così lavorerà contro i suoi principi e a un ritmo che non riesce a sostenere. Oltre questo l’uomo sentirà molto la mancanza di Sasà, così avrà un crollo fisico e sarà trovato privo di sensi dal fratello, che lo porterà al pronto soccorso. Espedito cercherà di minimizzare quanto accaduto, ma alla fine Mariella potrebbe finire per voler rivelare l’omosessualità di Castrese al cugino.