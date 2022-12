Stasera si chiude un’altra settimana di Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana, giunta alla ventisettesima edizione, con una nuova puntata che andrà in onda, come di consueto, a partire dalle ore 20:50 su Rai 3, subito dopo la striscia informativa di Marco Damilano, Il Cavallo e la Torre.

In onda dal 21 ottobre 1996, Un posto al sole ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3, andando in onda inizialmente nella fascia preserale e, dal 1999, nell’access prime time della terza rete di Stato. La soap opera, in passato, è stata trasmessa anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda durante la stagione estiva, a Natale o realizzati esclusivamente per RaiPlay.

Tra gli attori storici della soap, presenti fin dalla prima puntata, sono da citare Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 9 dicembre 2022 (6085)

Mentre il rapporto con Diego (Francesco Vitiello) si consolida sempre di più e Lia (Giuliana Vigogna) sembra finalmente pronta a pensare al futuro, una scoperta improvvisa la riporta prepotentemente al suo passato. Decisa a conquistare Nunzio (Vladimir Randazzo), Alice (Fabiola Balestriere) troverà il modo per continuare a ronzargli intorno. L’atmosfera natalizia alla terrazza verrà guastata da una notizia inquietante che riporterà sia Bianca (Sofia Piccirillo) che i suoi familiari a dover affrontare un problema che tutti speravano fosse ormai archiviato.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.