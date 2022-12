Con la puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 5 dicembre 2022, inizia una nuova settimana di Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana, in onda su Rai 3, giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento è sempre per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre.

In onda dal 21 ottobre 1996, Un posto al sole ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3, andando in onda inizialmente nel preserale e, dal 1999, nell’access prime time della terza rete di Stato. La soap opera, in passato, è stata trasmessa anche in prima serata e ha avuto una serie di spin-off, andati in onda durante la stagione estiva, a Natale o resi disponibili su RaiPlay.

Tra gli attori storici della soap, presenti fin dalla prima puntata, sono da citare Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 5 dicembre 2022 (6081)

Niko (Luca Turco) è sempre più deciso ad assecondare la folla proposta di Manlio (Paolo Maria Scalondro). Jimmy (Gennaro De Simone) rivela i suoi sospetti a Manuela (Gina Amarante) che decide di affrontare Niko per capire cosa stia combinando. Felice del ritorno in classe di Antonello (Gennaro Filippone), Bianca (Sofia Piccirillo) gli dà il regalo per il suo compleanno ma gli altri compagni se ne accorgono e ne approfittano per divertirsi alle loro spalle. Mariella (Antonella Prisco) fa propositi guerreschi contro le Cirillo, Bice (Lara Sansone) le chiede aiuto per far rinsavire suo fratello Salvatore (Cosimo Alberti) che suo parere si è cacciato in una nuova storia d’amore senza senso.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

