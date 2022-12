Anche questa settimana di Un posto al sole giungerà al termine con la puntata che andrà in onda stasera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 20:50 su Rai 3, dopo la striscia informativa di Marco Damilano, Il Cavallo e la Torre.

In onda dal 1996, la soap opera, giunta alla 27esima stagione, è sempre andata in onda su Rai 3, inizialmente nella fascia preserale e successivamente nell’access prime time. In passato, sono stati realizzati anche molti spin-off della soap opera tra i quali ricordiamo Un posto al sole d’estate, Un posto al sole Show, il film natalizio Un posto al sole coi fiocchi e Un po’ sto a casa, format realizzato durante il lockdown nel 2020.

I personaggi principali della soap opera, che appaiono nella sigla, sono Silvia Graziani, Michele Saviani, Rossella Graziani, Guido Del Bue, Mariella Altieri, Diego Giordano, Viola Bruni, Ornella Bruni, Raffaele Giordano, Renato Poggi, Giulia Poggi, Angela Poggi, Franco Boschi, Niko Poggi, Bianca Boschi, Irene Sartori, Jimmy Cirillo, Alberto Palladini, Fabrizio Rosato, Marina Giordano, Serena Cirillo, Filippo Sartori e Roberto Ferri.

Un posto al sole: anticipazioni 2 dicembre 2022 (Puntata 6080)

Niko (Luca Turco) cerca il modo di procurarsi i soldi che serviranno a portare avanti il piano di vendetta mentre Manlio (Paolo Maria Scalondro) sta per incontrare il detenuto che sarà loro complice. Scampato il pericolo, Alberto (Maurizio Aiello) minaccia i responsabili della fabbricazione e messa in circolazione dei giocattoli contraffatti. Raffaele (Patrizio Rispo) aprirà gli occhi a Viola (Ilenia Lazzarin) sul perché Rosa (Daniela Ioia) abbia un atteggiamento così ostile nei suoi confronti.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

Di seguito, il link della pagina ufficiale della soap opera.