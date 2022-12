Un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana, giunta alla ventisettesima stagione, giunge al termine con l’episodio che andrà in onda questa sera, venerdì 16 dicembre 2022, su Rai 3, a partire dalle ore 20:50, subito dopo la striscia informativa di Marco Damilano, Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole va in onda dal lontano 21 ottobre 1996 e ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3. La soap opera, inizialmente collocata nel preserale, dal 1999 fa parte dell’access prime time della terza rete Rai. In passato, la soap opera prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli ha avuto anche vari spin-off ed è andata anche in onda in prima serata.

Tra gli attori della prima stagione della soap opera, presenti tuttora nel cast fisso, troviamo Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 16 dicembre 2022 (6090)

In famiglia, continua la forte apprensione e trepidazione per Bianca (Sofia Piccirillo) che, preoccupata per lo stato d’animo dell’amico, non vuole lasciarlo solo. Per aiutarlo, però, la giovane Boschi rischierà di mettersi in una situazione di pericolo. Mentre Mariella (Antonella Prisco) ricomincia impavida la sua guerra contro le Cirillo, Michele (Alberto Rossi), in vista del Natale, fa a Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) una proposta originale e inaspettata.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.