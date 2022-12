Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva della storia, giunta alla ventisettesima stagione, torna anche stasera, martedì 13 dicembre 2022, con un nuovo episodio. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50 su Rai 3, su Rai 3, subito dopo Il Cavallo e la Torre, il programma d’approfondimento condotto da Marco Damilano.

Un posto al sole va in onda dal lontano 21 ottobre 1996 e ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3. La soap opera, inizialmente collocata nel preserale, dal 1999 fa parte dell’access prime time della terza rete Rai. In passato, la soap opera prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli ha avuto anche vari spin-off ed è andata anche in onda in prima serata.

Tra gli attori della prima stagione della soap opera, presenti tuttora nel cast fisso, troviamo Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 13 dicembre 2022 (6087)

Ormai convinta di aver scoperto chi si è impossessato del tesoro, Lia (Giuliana Vigogna) vivrà un momento di tensione con Diego (Francesco Vitiello). Mentre Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) riflettono sulle conseguenze della separazione tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), Damiano (Luigi Miele) si mostra sempre più riconoscente verso Viola per averlo informato sui problemi del figlio.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.

