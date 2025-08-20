Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate: Ornella sta per scoprire il segreto di Viola

La trentesima stagione di Un Posto al Sole sta per tagliare ufficialmente il nastro di partenza. Appuntamento fissato a lunedì 25 agosto per le nuove puntate inedite della storica soap partenopea in onda come sempre su Rai 3. Le anticipazioni dei nuovi episodi di Upas vedono Viola al centro della scena.

La professoressa Bruni sarà chiamata a fare i conti con la delicata operazione subita a Milano da Eugenio. Viola dovrà parlarne al piccolo Antonio. Ma dovrà anche fare chiarezza sul rapporto con Damiano. Nel frattempo Ornella comincerà a sospettare che la figlia le nasconda qualcosa che fatica perfino ad ammettere con se stessa.

Un Posto al Sole, spoiler: Viola nasconde un segreto a Ornella?

Viola sarà impegnata ad affrontare le conseguenze del rischioso intervento di bypass cardiaco al quale Eugenio ha dovuto sottoporsi a Milano. Le anticipazioni non svelano molti dettagli sull’esito dell’operazione. Si intuisce tuttavia che il recupero per il pm non sarà né breve né semplice. Il percorso di convalescenza però potrebbe essere l’occasione per un riavvicinamento con la ex moglie, pronta a sostenerlo in un momento così difficile.

In seguito Viola tornerà a Napoli. Il suo rientro in città non sarà sufficiente però a sopire le tensioni da tempo in corso con Damiano. All’opposto, la ritrovata vicinanza con il suo ex marito non farà che logorare ulteriormente il rapporto con il poliziotto. Viola deciderà di rivelare al figlio Antonio, con il massimo possibile di tatto e delicatezza, le condizioni di salute del padre e i rischi che si trova ad affrontare.

Intanto Ornella inizierà a sospettare sempre di più che il legame tra Viola e Eugenio non si sia mai realmente interrotto. La dottoressa si convincerà che la figlia nutra ancora un sentimento profondo per il magistrato, sebbene Viola stenti ad ammetterlo perfino con se stessa. Dal canto suo Damiano deciderà di non dire a nulla alla compagnia del bacio con Rosa.

L’agente quasi si mostrerà indifferente a quell’episodio. Rosa, al contrario, sarà tormentata da mille dubbi e incertezze. Spazio anche per Niko e Manuela. L’avvocato Poggi, determinato a fare una sorprendente proposta di matrimonio a Manuela, chiederà una mano a Filippo. I due però si comporteranno in maniera strana e la cosa non passerà inosservata agli occhi delle gemelle Cirillo.

Raffaele invece, rimasto a Palazzo Palladini in estate, si aprirà con Giulia a Luca confessando di sentire la mancanza di Renato, ormai sempre più isolato in casa insieme alla sua assistente virtuale. De Santis nel frattempo riuscirà a convincere Gianluca a rimanere in città a riavvicinarsi a suo padre. Il giovane proverà a ricucire con Alberto, anche se qualcosa potrebbe non andare per il verso sperato.

Marina riuscirà a convincere Antonietta a registrare il marito, sperando di incastrare Gagliotti per l’uccisione di Assane. Gennaro però potrebbe mangiare la foglia e venire a sapere del piano architettato per farlo cadere in trappola. Guido infine cercherà un confronto con Mariella per affrontare il delicato tema della loro situazione sentimentale dopo le vacanze trascorse ognuno in separata sede.