Un Posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Marina e Roberto in difficoltà, sono ad un bivio

Si prospettano momenti di estrema difficoltà per i coniugi Ferri. Lo rivelano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Nelle puntate della soap ambientata a Napoli in onda dal 2 al 6 giugno Marina e Roberto saranno chiamati a una scelta che fin da ora si preannuncia drastica e inattesa. Ancora una volta il nodo da sciogliere sarà collegato alla drammatica situazione finanziaria dei Cantieri Flegrei.

Il disastroso scenario dei Cantieri porterà marito e moglie a prendere una decisione molto netta. Marina sarà molto preoccupata per il vicolo cieco in cui sembra essere precipitata la loro attività. Ma di cosa si tratta? All’origine della mossa dei Ferri, rivelano le anticipazioni della longeva soap di Rai 3, ci sarà sostanzialmente l’assenza di reali miglioramenti. Marina e Roberto si troveranno a un bivio.

Un Posto al Sole, anticipazioni: momento difficile per Marina e Roberto

Marina sarà sempre più preoccupata dalla situazione in cui versano i Cantieri Flegrei. Come se non bastasse, a indispettirla ulteriormente ci sarà l’atteggiamento irritante assunto da Gennaro Gagliotti. Il nuovo socio dei Ferri continuerà a ostentare un comportamento spavaldo, per nulla incline a risolvere i seri problemi dei Cantieri.

L’attività continuerà a navigare in cattive acque sul piano economico. Una situazione complessa che spingerà Roberto e Marina a fare una scelta tanto drastica quanto imprevedibile legata al futuro dei Cantieri. Di cosa si tratta? Le anticipazioni non dicono di più sulle mosse dei due coniugi per fronteggiare la profonda crisi dell’azienda.

Nel frattempo Gagliotti non desisterà dalla sua corte serrata a Elena Giordano e la cosa non sfuggirà a Antonietta. La moglie di Gennaro andrà su tutte le furie per il comportamento del marito e deciderà di intervenire di persona. Così lo affronterà direttamente per capire cosa sta succedendo tra lui e Elena. Dal canto suo la figlia di Marina non disdegnerà il “pressing” del ricco imprenditore e si mostrerà interessata alle sue costanti attenzioni.

Il feeling speciale tra due non passerà inosservato agli occhi di Antonietta. Negli scorsi episodi di Upas Gagliotti era rimasto folgorato dopo aver incontrato per la prima volta Elena Giordano. Tra i due è subito scattata una scintilla, se non un colpo di fulmine, anche se dopo quel primo incontro Elena era partita di nuovo alla volta di Londra. Soltanto in un secondo momento la donna ha fatto ritorno in pianta stabile all’ombra del Vesuvio.

Proprio in quel momento Elena si è trovata tra le mani l’inattesa proposta da parte di Roberto. Ferri ha deciso di consegnarle le chiavi della direzione di Radio Golfo 99. Un incarico inaspettato quanto interessato. Col mettere Marina alla testa della radio Roberto intendeva contenere le mire espansionistiche di Gagliotti, ben consapevole del forte interesse di Gennaro per la figlia di sua moglie.