Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate: Guido va a dormire a casa di Mariella, ma accade l’impensabile

Guido e Mariella si riavvicineranno ancora di più nelle prossime puntate e il vigile andrà a dormire a casa della collega. Tutto comincerà quando Mariella chiederà al suo ex di passare qualche notte a casa per tranquillizzare il piccolo Lollo, inquieto ormai da molti giorni. Il bimbo, sempre più nervoso e svogliato, è tornato anche a bagnare il letto.

Così Mariella, non sapendo bene come fare col figlio, si confiderà con Cerruti mettendolo al corrente della sua intenzione di chiedere a Guido di dormire qualche notte a casa loro nella speranza che la sua presenza contribuisca a rasserenare il bambino. Salvatore però le farà notare che la mossa presenta dei rischi che forse Mariella non ha considerato abbastanza.

Un Posto al Sole, spoiler: Guido torna a dormire da Mariella, ma succede qualcosa di imprevisto

Sasà metterà in guardia Mariella: far dormire a casa Guido potrebbe illudere pesantemente Lollo, facendogli credere che i genitori siano sul punto di ritornare insieme. Il piccolo rischia di rimanere ancora più deluso. Malgrado le riserve dell’amico, Mariella vorrà tentare ugualmente nella convinzione che sia l’unico modo per aiutare il figlio.

Guido finirà per accettare la proposta di Mariella e si presenterà a casa, accolta da un Lollo al settimo cielo. Anche Mariella farà fatica a celare le sue emozioni e l’indomani i tre faranno colazione insieme come una vera famiglia. Il piano di Mariella però verrà presto frustrato: Lollo avrà un altro episodio notturno.

A quel punto Guido, a sua volta molto dispiaciuto, cercherà di confortare Mariella sfiorandole la mano, con un gesto che potrebbe riaccendere la fiamma tra i due ex. Proprio in quel momento sembrerà emergere un profondo feeling. Il primo segnale, forse, di un possibile riavvicinamento tra i due? Inizialmente l’esperimento si rivelerà dunque un successo.

Guido e Mariella sembreranno davvero sul punto di recuperare la sintonia di un tempo. Ma la loro ritrovata armonia è destinata a durare a lungo? Nel frattempo anche un’altra coppia di ex sarà teatro di manovre di riavvicinamento, per quanto ancora piuttosto confuse. Viola infatti comunicherà a Eugenio il suo desiderio di accompagnarlo a Milano per l’intervento al quale il pm dovrà sottoporsi.

L’ex marito dell’insegnante però non la prenderà bene. E anche Ornella cercherà di far riflettere la figlia sull’ambiguità di un gesto che rischia di mandare messaggi come minimo confusi a Eugenio e a Damiano, per non dire del piccolo Antonio che sta cominciando ad adattarsi alla nuova realtà e rischia di essere destabilizzato.

Anche Damiano non mancherà di esternare il suo disappunto per la decisione della compagna. Intanto Giulia sarà sempre più preoccupata per il peggioramento delle condizioni di Luca. Ormai consapevole che le telecamere sono insufficienti per garantire la sicurezza del compagno, si rivolgerà a Rosa per farle una proposta. La cosa metterà in allarme Rosa, dato che la proposta della signora Poggi avrà dei pro ma anche dei contro piuttosto evidenti.