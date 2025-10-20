Un Posto al Sole, anticipazioni: Pino ingannato da Rosa

Le prossime puntate di Un Posto al Sole promettono di essere ricche di colpi di scena, negli appuntamenti che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre, Pino si sentirà ingannato da Rosa e la cosa lo deluderà non poco. Tutto partirà dalla puntata che è andata in onda venerdì 17 ottobre, da quel momento le cose cambieranno drasticamente.

In quella puntata, infatti, vedremo che Rosa e Damiano cederanno alla passione, vivranno un momento molto intenso che risveglierà in loro i sentimenti passati e questa cosa avrà chiaramente delle conseguenze, alcune delle quali coinvolgeranno anche Pino.

Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle puntate dal 20 al 24 ottobre

Dopo che Rosa e Damiano cederanno alla passione, questo è accaduto nella puntata che è andata in onda venerdì 17 ottobre, vedremo Rosa affrontare una vera e propria crisi. Questo perché da un lato ci sarà Pino che proverà a far pace con lei, regalandole un mazzo di fiori per farsi perdonare e dall’altro Damiano, che sembra essere intenzionato a tornare con la sua ex e ricostruire la loro famiglia.

Il postino sorprenderà non poco Rosa con la sua tenerezza e questa cosa finirà per far stare molto male la ragazza, che sarà attanagliata dai sensi di colpa. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, Rosa sarà sorpresa dal gesto di Pino e al contempo si sentirà ancora più male per quanto accaduto tra lei e Damiano. La ragazza, poi, cercherà di restare con i piedi per terra, nonostante Damiano le abbia detto che questa volta vuole davvero che il loro rapporto funzioni, vuole costruire una famiglia e avere una vita stabile, sa che anche in passato il suo ex si è comportato così e alla fine si sono sempre lasciati.

Ciò nonostante in cuor suo nutre davvero la speranza che le cose con il padre del figlio possano funzionare, ma quando Pino arriverà a Palazzo Palladini con un mazzo di fiori per lei rivivrà tutte le paure passate e comprenderà che alla fine ancora non ha deciso cosa fare. Proprio per questo non saprà se dire la verità a Pino su quanto accaduto o risparmiargli questo grande dispiacere. Queste ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, dunque, cambiano nuovamente tutto. Fino a qualche tempo fa pareva che Rosa avesse trovato un po’ di serenità con Pino, poi c’è stata la lite che li ha spinti a separarsi, cosa che ha riavvicinato lei e Damiano.

Adesso Rosa dovrà decidere con chi stare, se con il nuovo compagno, che è una presenza sicura e che le vuole molto bene o con il suo ex, con il quale ha avuto e continua ad avere un amore travolgente e passionale, che alla fine non è mai riuscita a dimenticare.