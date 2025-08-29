Un Posto al sole, anticipazioni: peggiorano le condizioni di Eugenio dopo l’operazione

Gli ultimi episodi di Un Posto al sole andati in onda prima della pausa estiva hanno lasciato il pubblico con Viola in partenza per Milano per stare vicino a Eugenio durante le delicata operazione al cuore. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap di Rai 3 rivelano però che le cose non andranno per il meglio.

Dalle indagini mediche è emerso che i ripetuti malori accusati da Eugenio erano la spia di un quadro clinico preoccupante. Inizialmente Eugenio ha chiesto alla sua ex moglie di non accompagnarlo a Milano per non arrecare ulteriori turbamenti al piccolo Antonio. Ma alla fine la professoressa Bruni ha deciso di seguire il magistrato per assisterlo nel complicato momento dell’intervento.

Anticipazioni Un Posto al sole, peggioramento per Eugenio dopo l’intervento

Stando alle anticipazioni, le condizioni di salute di Eugenio Nicotera sono destinate a peggiorare. L’intervento si rivelerà decisamente più complicato del previsto e il pm non se la passerà bene, tanto che Viola temerà seriamente il peggio per il suo ex marito. L’ultima stagione di Un Posto al sole non è stata piacevole per Eugenio.

Il magistrato si è visto relegare in trame marginali. Dopo la separazione con Viola per lui ha avuto inizio un periodo piuttosto tormentato. Non soltanto ha dovuto rinunciare alla donna che ama, ma ha anche dovuto digerire il fatto che la sua ex moglie si fosse innamorata di una sua persona di fiducia come Damiano Renda.

La storia di Damiano con Viola ha complicato non poco il rapporto tra Eugenio e il poliziotto che era stato assegnato come protezione alla donna e che alla fine ha finito per invaghirsi di lei. Nel tempo Eugenio era sembrato essersi lasciato alle spalle l’addio da parte di Viola e quasi sul punto di trovare un nuovo amore. Le cose però sono andate diversamente.

Per Nicotera gli autori hanno puntato su un destino in solitaria. Eugenio in realtà non ha mai cessato di amare Viola. Comunque sia il magistrato è finito sempre più in un angolo e prima della pausa estiva della soap partenopea ha avuto anche l’importante problema di salute che lo ha portato al tavolo operatorio.

Gli attacchi di cuore di Eugenio hanno reso necessaria l’operazione milanese. A quel punto Viola che ha deciso di stare al fianco dell’ex consorte. La professoressa non se l’è sentita di lasciarlo da solo ad affrontare un momento di estrema vulnerabilità. La cosa però ha ulteriormente aggravato la crisi con Damiano. Viola oltretutto ha rifiutato la proposta dell’agente di andare a convivere.

Da quando la donna ha accompagnato Eugenio a Milano Damiano ha cominciato a mostrare freddezza e distacco nei suoi confronti. E anche dopo il ritorno di Viola in città la crisi di coppia appare sempre più profonda. Senza contare che in assenza della compagna l’agente ha baciato Rosa, la sua ex. Ornella nel frattempo non smette di chiedersi se sua figlia è rimasta accanto a Eugenio perché anche lei, in fondo al suo cuore, non ha mai smesso di amarlo.