Un Posto al Sole, anticipazioni: ora Marina è disperata, il piano di Gennaro

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole il pubblico assisterà alla disperazione più nera da parte di Marina mentre Gennaro cercherà di mettere in pratica il suo piano. Negli appuntamento precedenti con Upas Michele aveva affrontato il caso della scomparsa di Assane. Il giornalista ha vissuto dei momenti drammatici inimicandosi Gagliotti.

Saviani aveva denunciato la pratica del caporalato all’interno dell’azienda di Gennaro e Vinicio e aveva tentato di mettere con le spalle al muro il losco imprenditore attraverso la denuncia di Assane. Il bracciante agricolo ha pagato caro il suo coraggio. Il suo corpo senza vita è stato trovato infatti ad alcuni giorni di distanza dalla sua sparizione. A fornire indirizzi utili per il successivo ritrovamento del cadavere è stato Michele, dietro segnalazione di Agata.

Un Posto al Sole, spoiler: la disperazione di Marina e il piano di Gagliotti

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 al 22 al 26 settembre su Rai 3 rivelano che Marina Giordano cadrà in preda alla disperazione dopo che Gennaro Gagliotti, sempre più spregiudicato e ambizioso, non cesserà di tramare alle sue spalle per toglierle sempre più potere all’interno dei Cantieri Flegrei.

Per raggiungere il suo scopo Gennaro consoliderà il suo sodalizio col fratello Vincio, il quale lascerà cadere tutti i consigli di Marina e deciderà di riallacciare i rapporti con Gennaro, accantonando i dissapori all’origine del loro allontanamento. Tornato in grande spolvero ai Cantieri, Gagliotti cercherà di erodere sempre più gli spazi di Marina.

Spazio anche a Eduardo, che perderà il controllo dopo aver visto apparire nel quartiere una scritta infamante nei suoi confronti. L’uomo andrà fuori dai gangheri e lascerà libero sfogo a un comportamento aggressivo che gli costerà una dura serie di critiche da parte di Pino e Alberto. Non sarà un momento facile per il compagno di Clara.

Eduardo deciderà di mettersi a cercare un nuovo lavoro nell’attesa dell’inizio del processo. Ma il quartiere non gli riserverà certo la migliore delle accoglienze. L’uomo si troverà messo nel mirino e deriso. La situazione lo metterà davanti a una realtà molto dura da mandare giù. Il momento peggiore si verificherà davanti alla comparsa di scritte infamanti che lo bersaglieranno.

A quel punto Eduardo perderà completamente le staffe e finirà per adottare un atteggiamento carico di aggressività che sorprenderà molto Pino e Alberto, pronti a riprenderlo con estrema durezza. Invece Silvia proverà in ogni modo a convincere Michele della necessità di staccare dal lavoro e prendersi un periodo di pausa.

Saviani però, ostinato come suo solito, non sembrerà affatto dello stesso avviso. Organizzerà anzi una nuova intervista a Paolo Siani in occasione del quarantennale della morte del fratello Giancarlo.