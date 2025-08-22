Un Posto al sole, anticipazioni: Niko chiede a Manuela di sposarlo, ma accade l’impensabile

Il prossimo lunedì (25 agosto) partirà la trentesima stagione di Un Posto al sole e già in questi giorni sono cominciate a circolare alcune anticipazioni che hanno rivelato diversi eventi destinati a tingere la soap ambientata a Posillipo di tonalità decisamente drammatiche. Ma il cielo di Upas non è sempre plumbeo, anzi.

Tra le tante anticipazioni all’insegna della cupezza, spunta anche una sorpresa sotto il segno della gioia. Negli episodi di Un Posto al sole che verranno trasmessi dal 25 al 29 agosto Niko chiederà a Manuela di sposarlo. Rimane da capire se la gemella di Micaela risponderà di sì alla proposta di matrimonio.

Un Posto al sole, spoiler: Niko chiede la mano di Manuela

Il giovane avvocato Poggi, a tre anni dalla drammatica scomparsa di Susanna, riuscirà finalmente a mettersi il passato alle spalle. Chiederà così a Manuela Cirillo di diventare sua moglie. Finalmente uno scampolo di felicità e romanticismo in un momento in cui le altre trame della soap di Rai 3 sembrano virare in tutt’altra direzione.

Aiutato da Filippo, Niko farà in modo di organizzare le cose per rendere indimenticabile la proposta di matrimonio, così da lasciare Manuela senza fiato. I due uomini però si comporteranno in modo così insolito da destare subito i sospetti delle due gemelle, che saranno sul punto di mangiare la foglia prima del grande momento.

Che piano di Niko e Filippo riesca o meno nell’intento di mantenere l’effetto sorpresa, pare proprio che Manuela accetterà con entusiasmo la proposta di Niko. I due innamorati potrebbero finalmente creare una nuova famiglia capace di portare una salutare aria di freschezza e novità a Palazzo Palladini.

Intanto ci sarà spazio anche per le vicende di Micaela. L’altra gemella Cirillo tornerà in città confidando nel fatto che la storia tra Samuel e Gabriela sia terminata con l’estate. Ma la relazione tra i due potrebbe aver preso una direzione ben differente da quella che Micaela si immagina. In quest’ottica, per il maestro di ballo Pasquale potrebbero aprirsi spiragli imprevisti.

Quanto alle altre trame di Upas dal 25 al 29 agosto, arriverà un momento delicato, forse decisivo, nel riavvicinamento tra Guido e Mariella. La donna, rientrata a Napoli dopo le vacanze passate con Cerruti, si accorgerà che in sua assenza il figlio ha trascorso un periodo sereno vicino a papà Guido. La cosa farà agitare Mariella, timorosa di poter turbare con il suo rientro la ritrovata armonia tra padre e figlio.

Dal canto suo Guido, che trae forza dalla complicità recuperata con la sua ex prima della partenza, non perderà occasione per confrontarsi con Mariella e intavolare un discorso di grande importanza. Al centro ci sarà l’esigenza di fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale, un momento decisivo nel rapporto tra i due nel corso della nuova stagione della soap.