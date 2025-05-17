Home Un posto al sole Un Posto al sole, anticipazioni: Michele scompare nel nulla, Silvia in ansia

Un Posto al sole, anticipazioni: Michele scompare nel nulla, Silvia in ansia

Le anticipazioni di Un Posto al sole della prossima settimana non mancano di sorprendere: Gennaro farà una scoperta inaspettata e Silvia sarà in ansa per Michele.

di Barbara Di Castro
Un Posto al sole, anticipazioni: Michele scompare nel nulla, Silvia in ansia
17 Maggio 2025 17:30

Un Posto al sole continua ad emozionare il suo pubblico. La popolare fiction made in Italy conquista ogni giorno dati d’ascolto rilevanti, che nonostante la longevità, non accennano a diminuire. Le storie dei vari protagonisti, la cui quotidianità gira intorno a Palazzo Palladini, sono sempre avvincenti e ricche di colpi di scena. Diversi gli attori, oggi volti noti che hanno militato sul set di UPAS,  e che devono parte della loro affermazione all’amata soap. Le anticipazioni della prossima settimana non mancano di sorprendere i tanti fans, ci saranno diversi colpi di scena e momenti inaspettati.

Gli spoiler diffusi in rete, considerati più che attendibili, rivelano che Gennaro viene a conoscenza di alcune informazioni che fanno riferimento anche alla scomparsa di Assane. Sembra che la notizia sconvolgerà Gagliotti, ma per ora non è stato rivelato di che si tratta. Certo sicuramente ci saranno dei risvolti inaspettati che coinvolgeranno diversi personaggi della serie. Elena si avvicinerà sempre di più a Gennaro, fino a questo momento ha rifiutato le sue avances, ma da qualche giorno sembra non disdegnare le attenzioni dell’imprenditore.

La donna è consapevole che Gennaro è sposato, ma ad oggi questo non sembra essere un problema. Intanto la moglie di Gagliotti comincia avere dei sospetti sui due. Teme che tra Elena e il marito possa esserci del tenero: è comunque sicura che fra loro esiste una forte attrazione. Elena cederà al corteggiamento? Ignorerà il legame coniugale dell’imprenditore? Le notizie in merito sembrano considerare la possibilità che fra i due si crei una relazione speciale.

Un Posto al sole, Silvia preoccupata per Michele

Michele è intenzionato a scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa improvvisa di Assane e decide di seguire un apposita pista. Determinato a far emergere la verità il giornalista torna nell’agro aversano e qui viene a conoscenza di alcune dettagli che riguardano proprio Assane. Solo che Michele si ritrova in una situazione di pericolo decisamente drammatica e per alcune ore scompare. Silvia non nasconde la sua preoccupazione, pensa che il compagno sia in pericolo di vita.

UNPAS Silvia preoccupata
UNPAS Silvia in ansia per Michele-foto raiplay-tvblog.it

Silvia prova a chiamarlo più volte, ma Michele è impossibilitato a rispondere. Vista la situazione la donna teme che sia morto, e disperata chiede aiuto a Nunzio e Rossella a cui racconta la verità. Da ore Michele ha fatto perdere le sue tracce, i tre sono molto in ansia e decidono che è necessario coinvolgere le forze dell’ordine: Michele potrebbe essere in grave pericolo.

Duro scontro di Gennaro con la moglie

Gennaro è sempre più attratto da Elena che sembra cominciare ad accettare le sue attenzioni. Tuttavia l’imprenditore è sposato con Antonietta che da qualche tempo subisce gli attacchi del marito. Gagliotti infatti negli ultimi episodi è apparso particolarmente violento con la compagna che in più occasioni ha cercato solo di manifestargli il suo affetto.

Antonietta prova a parlare con il marito, spera che quest’ultimo le spieghi perché è così distante da lei, ma non riceve la considerazione che merita. Gennaro critica i modi di fare della moglie, anche il suo abbigliamento e la definisce inadeguata anche quando gli fa visita in ufficio. Tra i due il distacco è sempre più netto.

Un posto al sole

Altri articoli su Un posto al sole