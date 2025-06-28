Un Posto al Sole, anticipazioni luglio: Eugenio ha un malore, si aggravano le condizioni

Nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo a una serie di colpi di scena, gli appuntamenti estivi della soap opera di Rai3 sono più entusiasmanti che mai e anche la settimana dal 7 all’11 luglio 2025 non deluderà le aspettative. Brutte notizie per Eugenio che, purtroppo, vedrà aggravarsi le sue condizioni di salute. Una cosa che chiaramente preoccuperà chi gli sta intorno, soprattutto Ornella e la sua ex compagna viola.

Stando agli spoiler delle prossime puntate Upas, dunque, pare proprio che accadranno moltissime cose, alcune di queste non tanto positive. Sarà soprattutto la condizione di Eugenio a far preoccupare tutti.

Un Posto al Sole, cosa accadrà nella seconda settimana di luglio

Se nelle puntate precedenti già avevamo visto Eugenio in difficoltà, in seguito a un malore, in quelle successive si assisterà a un peggioramento delle condizioni del magistrato e questo preoccuperà non poco chi gli è vicino. Sarà soprattutto Ornella a stare molto in apprensione per lui, la dottoressa Bruni, infatti, deciderà di prendere lei in mano la situazione, esaminando gli esiti dei test effettuati per capire come risolvere la situazione e far migliorare le sue condizioni.

La situazione di Eugenio non potrà che preoccupare anche Viola, se in un primo momento si era compreso che stesse organizzando le sue vacanze estive, alla fine – visto quanto sta accadendo al suo ex – deciderà di non partire per stargli vicino e supportarlo in un momento così difficile. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per altre trame, Gennaro Gagliotti è riuscito nel suo intento e ha assunto il controllo totale dei cantieri, ma mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti con una nemica agguerrita, Elena Giordano.

E’ noto come abbia sempre avuto un debole nei confronti della figlia di Marina, ma le sue intenzioni di estromettere la signora Giordano e Roberto Ferri dai cantieri, togliendo loro qualsiasi ruolo dirigenziale, farà sì che Elena gli si rivolterà contro, diventando davvero spietata nei suoi confronti. Deciderà di allearsi con Michele per aiutarlo nell’inchiesta che aveva avviato proprio sull’imprenditore agroalimentare e riuscire così a smascherarlo una volta e per tutte. L’intenzione è quella che si venga a sapere quanti illeciti ha commesso con la sua azienda e il brutale trattamento riservato ai suoi dipendenti.

Insomma, le prossime puntate di Un Posto al Sole lasceranno davvero i telespettatori con il fiato sospeso, la soap di Rai 3, che è la più longeva di produzione italiana, ottiene sempre uno strepitoso successo, conquistando anche il 9% di share, un risultato ottimo per una fiction che dura da così tanti anni. Il segnale che il pubblico è affezionato ai protagonisti e le trame avvincenti appassionano moltissimo i fan Upas.