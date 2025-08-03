Un Posto al sole, anticipazioni: l’atroce vendetta di Marina

La Giordano ha deciso che non starà più a guardare e agirà per difendere i suoi interessi, il piano che azionerà è durissimo

Un Posto al Sole si prepara a salutare i telespettatori per la pausa estiva con una serie di colpi di scena davvero interessanti. Al centro delle puntate che andranno in onda dal 4 all’8 agosto ci sarà Marian Giordano. L’imprenditrice è seriamente intenzionata a mettere in atto la sua vendetta e – conoscendo bene la sua indole – difficilmente si fermerà.

Non sarà solo lei a essere protagonista delle nuove trame dell’amata soap opera di Rai 3, anche Damiano spiazzerà i telespettatori con un gesto che, sebbene nell’aria, nessuno avrebbe creduto possibile davvero.

Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle puntate dal 4 all’8 agosto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà Marina Giordano intenzionata a vendicarsi di Gennaro Gagliotti, l’imprenditrice riuscirà finalmente ad avere le prove dei suoi tradimenti e deciderà di dirlo alla moglie. Era da tempo che la Giordano stava trovando il modo per mettere Gagliotti alle strette e adesso finalmente l’ha trovato.

Marina, infatti, avrà le foto che provano il tradimento di Gagliotti alla moglie, così deciderà di incontrare Antonietta e mostrarle le immagini, provando così a farla stare dalla sua parte nella “battaglia” contro Gennaro. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, poi, ci sarà Damiano che resterà molto deluso dalla decisione di Viola di accompagnare Eugenio a Milano per stargli vicino prima e dopo l’operazione cui dovrà sottoporsi.

Il poliziotto non riuscirà a nascondere la sofferenza e alla fine bacerà la sua ex Rosa, cosa che metterà entrambi in grande crisi. La ragazza, infatti, era in partenza con il compagno Pino, ma quanto accaduto con Damiano la getterà nella confusione più totale. Intanto, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, assisteremo al ritorno di Gianluca, che sarà avvistato da Rossella mentre cammina nel centro di Napoli in condizioni pessime, poiché è stato aggredito.

La ragazza così interverrà e gli chiederà subito spiegazioni, ma il figlio di Alberto Palladini non vorrà dirle nulla e al momento non spiegherà cosa gli è accaduto. Un Posto al Sole, dunque, in queste puntate finali prima della pausa estiva riuscirà ancora una volta a sorprendere i telespettatori. La soap opera, infatti, si fermerà per due settimane, al suo posto andrà in onda un album speciale con i momenti più belli di quest’ultima stagione, un modo per tenere comunque compagnia al pubblico, regalando una sintesi di ciò che è accaduto.

Un Posto al Sole, poi tornerà in onda a partire dal 25 agosto con le nuove puntate in cui vedremo l’evolversi delle varie trame, che fine farà Gennaro Gagliotti? Ferri e Marina riusciranno a liberarsi di lui? Cosa nasconde Gianluca? Tutti interrogativi che riceveranno risposta solo con il ritorno in onda della soap.