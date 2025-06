Un Posto al Sole anticipazioni: la verità nascosta di Guido a Mariella

I residenti di Palazzo Palladini continuano a navigare in acque agitate. Nei prossimi episodi della soap di Rai 3 l’atteggiamento di Guido finirà per insospettire Mariella.

Al centro delle anticipazioni di Un Posto al Sole ci sono ancora loro: gli ex coniugi Del Bue, Guido e Mariella. Nella puntata di giovedì 12 giugno Mariella comincerà a intuire che c’è una verità nascosta dietro al comportamento di Guido. L’ex marito le sta forse nascondendo qualcosa? Sasà proverà a rassicurarla. Ci riuscirà? Vale la pena di ricapitolare quanto successo nelle puntate precedenti della soap ambientata a Posillipo.

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole la mamma di Matteo ha avuto un burrascoso colloquio con Viola nel corso del quale la professoressa Bruni non le ha nascosto le sue intenzioni: assegnare un debito formativo a suo figlio. Ne è nato un diverbio durante il quale la donna ha minacciato la docente di ricorrere a un avvocato. Michele intanto è tornato nell’agro aversano per raccogliere informazioni su Assane, ma si è visto malmenare dai braccianti.

Il giornalista ha parlato con Damiano per illustrargli la delicata situazione di Assane, che sembra essere completamente sparito dai radar. E naturalmente ampio spazio è stato dato alle vicende di Luca De Santis e alla sua fuga da Napoli, terminata a Siena dove ha chiesto ospitalità a Gianluca Palladini.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Guido nasconde qualcosa a Mariella

Nella puntata di Un Posto al Sole del 12 giugno le vicende di Guido e Mariella continueranno a tenere banco. Stavolta sarà l’intuito di Mariella a farle sospettare che l’ex coniuge le stia nascondendo qualche cosa. A intromettersi nelle questioni personali dei due vigili ci sarà pure Sasà Cerruti, che tenterà di rassicurare l’amica. Ma quale verità nascosta sta celando Guido?

Le anticipazioni della “Beautiful italiana” non rivelano i dettagli del segreto custodito gelosamente da Guido. Mariella del resto ha già appreso da Silvia della rottura tra l’ex marito e Claudia Costa. Michele Saviani intanto sarà sempre più preoccupato per l’improvvisa sparizione di Assane. Il giornalista ancora non sa che un collega ha provveduto a togliere di mezzo il bracciante dietro preciso ordine di Gennaro Gagliotti.

Lo stesso Gagliotti nel frattempo continuerà a comportarsi in maniera sempre più inaccettabile. Il suo atteggiamento spavaldo porterà così alla formazione di un fronte inatteso: quello tra Marina e Antonietta, pronte ad allearsi forse allo scopo di metterlo all’angolo. Le due uniranno le forze perché esasperate dalla violenza e dagli abusi di Gennaro (Antonietta) e dal suo atteggiamento autoritario (Marina).

Gagliotti infatti non cesserà di spadroneggiare ai Cantieri Flegrei, dove continuerà ad atteggiarsi a unico decisore prendendo iniziative senza prima consultarsi con i soci. Ma la sua voglia di primeggiare potrebbe presto rivelarsi il classico passo più lungo della gamba. Spazio infine alle vicende di una Micaela quasi in assetto di guerra. Samuel però la costringerà a guardarsi dentro per fare chiarezza sui suoi veri sentimenti e farsi un esame di coscienza.