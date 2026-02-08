Un Posto al Sole anticipazioni, la grande svolta di Eleanor: cosa succede

Svolta significativa in arrivo per Mrs. Price. Per la facoltosa imprenditrice americana interpretata dal premio Oscar Whoopi Goldberg sarà una settimana decisiva. Le ultime puntate hanno visto intrecciarsi diversi fili narrativi. Sempre alta tensione tra Damiano e Rosa mentre Eduardo ha assunto ormai un ruolo guida nella banda impegnata a preparare un nuovo colpo.

L’arrivo di una nuova cameriera in prova al Caffè Vulcano ha complicato i progetti e le aspettative di Gianluca. Alberto, spinto forse da un desiderio di rivalsa, ha messo nel mirino la nuova arrivata. Eleanor, fatta chiarezza sul motivo della sua presenza a Napoli, ha chiesto aiuto a Raffaele mentre Michele, spronato da Silvia, ha riflettuto sul suo ruolo a Radio Golfo 99.

Un Posto al Sole, spoiler: svolta decisiva per Eleanor Price

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio indicano che Eduardo vivrà un momento di esaltazione dopo la brillante riuscita del furto nella villetta. Sabbiese si riavvicinerà per un momento a Stella. Michele intanto sarà chiamato a rappresentare Radio Golfo 99 per l’anniversario del trentennale dell’emittente.

Il giornalista prenderà una posizione netta nei confronti di Ferri che porterà a importanti sviluppi per il futuro della radio. Smaltita l’euforia iniziale, Eduardo si mostrerà freddo nei confronti di Stella che, ferita dal suo comportamento, si renderà protagonista di un pericoloso colpo di testa che potrebbe compromettere la serenità della famiglia Sabbiese.

Dopo il confronto con Saviani, Roberto prenderà una decisione definitiva sul nuovo direttore della radio. Mariella e Sasà elaboreranno una strategia per trovare un principe azzurro a Bice. Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontrerà finalmente Imma e il giovane Ciro. La situazione con la famiglia Buonocore si farà più delicata.

Il fascino di Anna continuerà ad attirare Gianluca, del tutto ignaro del fatto che suo padre Alberto riconoscerà in lei la “ragazza della pioggia”. Eduardo sarà costretto a prendere una decisione drastica dopo l’irruzione di Stella nella vita di sua moglie Clara, per evitare che venga fuori la verità. Sabbiese prenderà le distanze dalla sua ex amante.

Dopo essersi inizialmente presentata come una semplice turista, Eleanor deciderà infine di svelare la verità a Imma e a Ciro Buonocore, con il sostegno di Giordano e il disappunto di Colin. Damiano avrà un’intuizione che potrebbe portarlo vicino alla verità su fatti ancora oscuri. Alberto sarà turbato dalla frequentazione di Gianluca con la misteriosa ragazza conosciuta poco prima.

Nel frattempo Silvia, piena di sensi di colpa, sarà pronta a offrire a Gianluca una nuova opportunità lavorativa. Malgrado il tentativo di mediazione da parte di Raffaele, il tanto atteso incontro tra Mrs. Price e la famiglia Buonocore non andrà come sperato. Mentre nuove ombre si addensano sulla serenità di Palladini junior, Nunzio e Samuel coglieranno l’occasione dell’imminente festa di San Valentino per dimostrare il loro amore a Rossella e Micaela.