Un Posto al sole, anticipazioni: la disperazione di Roberto

Un Posto al sole è tra le soap made in Italy di maggiore successo, prodotto di punta della Rai che consegue ogni giorni dati share rilevanti. Va in onda tutti i giorni nel preserale di Rai 3 da tantissimi anni e non si è mai fermato se non durante il periodo del Covid. Le vicende dei protagonisti, la cui quotidianità ruota intorno a Palazzo Palladini, appassionano e conquistano i telespettatori che non mancano all’appuntamento quotidiano. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano alcuni colpi di scena inaspettati.

Diverse le storie che nel corso degli anni sono state raccontate e tanti i personaggi che hanno militato nel set e che grazie ad Un Posto al sole hanno conquistato la popolarità e sono oggi tra i volti tv più richiesti. Poi ci sono quei protagonisti considerati dei punti fermi della soap e che sono diventati ormai personaggi famigliari al pubblico. Nei prossimi episodi Giulia si mostrerà seriamente preoccupata per Luca, l’uomo è sparito e lei non sa più dove cercarlo.

Intanto la polizia ha avviato le indagini per ritrovarlo, ma Luca non è più a Napoli. Giulia non sa più a chi chiedere aiuto. Intanto Luca ha chiesto ospitalità a Gianluca Palladini, quest’ultimo dopo un periodo di assenza torna sul set di Un Posto al sole, ma ad oggi non è noto quanto resterà e se sarà protagonista di un apposito percorso. Gianluca accoglie Luca, che gli rivela il suo disagio e la decisione che sta per prendere. La cosa preoccupa Palladini che decide di contattare Giulia e farle sapere che Luca è con lui, le rivela anche cosa vuole fare. A quel punta la donna prede una decisione inattesa che avrà diversi effetti collaterali sulla coppia. Per il momento non è noto cosa ha deciso Giulia.

Un Posto al sole, Roberto seriamente preoccupato per l’azienda

Roberto Ferri è seriamente preoccupato per i Cantieri Flegrei, la crisi economica ha investito anche l’azienda e l’entrata nella società di Gennaro Gagliotti non si è rivelata positiva. Ferri sperava che Gagliotti potesse essere d’aiuto per salvare l’impresa, ma il neo socio prende delle decisioni inaspettate. Per ridurre le spese suggerisce di mettere in cassa integrazione gli operai, causando un disagio ai Cantieri.

Intanto Gagliotti continua a corteggiare Elena. La giovane inizialmente rifiuta le avance, Gennaro è sposato e non vuole avere nulla a che fare con lui. Poi l’imprenditore le affida la gestione della radio e le riconosce alcuni meriti professionali e questo fa cambiare idea a Elena. Marina mette in guardia la figlia da Gagliotti, ma la Giordano appare lusingata dal corteggiamento ricevuto. Intanto anche la moglie di Gagliotti si accorge che il marito ha un’interesse per Elena e lo affronta: fra i due scoppia una lite decisamente accesa.

La programmazione estiva di Un Posto al sole

Diversi format e serie i che vengono sospesi durante l’Estate, ma non Un posto al sole per cui è già stata disposta la programmazione per i prossimi mesi. Per la soap non cambia nulla, continuerà ad andare in onda nell’access prime time di Rai 3 nell’orario consueto. La soap si ferma nel periodo di Ferragosto quando verrà mandato in onda una sorta di diario della stagione conclusa.

Anche l’appuntamento con l’album dei ricordi ottiene sempre dati d’ascolto rilevanti e non subisce l’effetto del calo share tipico del periodo di vacanza. Un posto al sole si rivela vincente e appassionante e i fan sono presenti all’appuntamento quotidiano, anche quando si tratta di repliche.