Un Posto al sole anticipazioni: Giulia rifiutata da Luca, Micaela torna e crea scompiglio

Nei prossimi appuntamenti fino al 6 giugno con Un Posto al Sole Giulia sarà sempre più preoccupata per le sorti di Luca. Un profondo dolore accompagnato a una progressiva sensazione di impotenza si faranno strada in lei malgrado il supporto, mai venuto meno, fornitole da Raffaele e Ornella. Anche Bianca proverà a dare sostegno alla nonna, ma Giulia non riuscirà a mascherare la propria inquietudine.

Alla fine la donna riuscirà finalmente a entrare in contatto con Luca. Ma il medico non sembrerà per nulla propenso a tornare sui propri passi e la rifiuterà. Nel frattempo Micaela tornerà a Napoli. Il ritorno della gemella di Manuela porterà parecchio scompiglio nelle trame che ruotano intorno a Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Luca rifiuta Manuela, Micaela torna a Napoli

Le prossime puntare di Un Posto al Sole vedranno Gianluca assistere in presa diretta a una delle crisi di Luca dovute all’Alzheimer. Impressionato da quanto successo e mosso da una genuina preoccupazione, il giovane deciderà di rompere la promessa fatta all’amico e prenderà contatto con Giulia. Il gesto però finirà per incrinare il rapporto tra lui e Luca.

Giulia così partire subito per Siena così da rivedere l’uomo al quale aveva chiesto di sposarla. Ma l’incontro tra i due non sarà affatto positivo. In un incontro carico di tensione, De Santis, ormai piegato dalla sofferenza della malattia, rimarrà fermo sulle sue posizioni e rifiuterà di condividere con Giulia il futuro che lo attende.

Invano la donna cercherà di infondergli un poco di speranza. Anche Gianluca si vedrà travolgere dalla delusione del dottore, che non gli perdonerà di aver tradito la fiducia che riponeva in lui. Niko, dal canto suo, si troverà a un bivio: stare zitto o rivelare ad Alberto la verità su Gianluca? Rosa invece comincerà a prendere in seria considerazione l’idea di partire per la Turchia con Pino.

Viola intanto si troverà a disagio nell’organizzare le ferie con Damiano, mentre ai Cantieri Marina e Roberto, sempre più pressati da Gagliotti, dovranno prendere drastiche decisioni. Antonietta invece inizierà a sospettare del marito e deciderà di monitorarne il comportamento. Quando verrà a sapere che si frequenta con Elena Giordano sentirà il mondo crollarle addosso.

La moglie di Gennaro proverà allora a cercare conforto in Marina, ma si troverà davanti a un muro. A quel punto Antonietta deciderà di prendere di petto la situazione da sola. Una mossa azzardata e rischiosa, che potrebbero avere drammatiche conseguenze. Micaela rimetterà piede a Napoli. L’improvviso ritorno della gemella scombinerà i piani di Manuela a Radio Golfo 99.

Come se non fosse abbastanza, la ricomparsa di Micaela finirà per riaprire vecchia ferite nel cuore di Samuel. Serena ancora una volta si troverà a fare da mediatrice, mentre Jimmy dovrà fare i conti con la dura realtà di una madre che lo ha lasciato per l’ennesima volta.