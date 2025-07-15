Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia preoccupata per Luca fa una richiesta a Rosa

Giulia Poggi sarà sempre più in apprensione per Luca De Santis, le cui condizioni, purtroppo, continueranno a peggiorare. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole sappiamo che l’assistente sociale prenderà una decisione piuttosto estrema, facendo mettere delle telecamere nell’appartamento del dottore.

Grazie a questo monitoraggio Giulia dovrà fare i conti con la triste realtà, comprenderà quanto la malattia di Luca stia progredendo più in fretta del previsto e questo la getterà in uno stato di profonda angoscia. Così – nelle prossime puntate di Un Posto al Sole – vedremo che deciderà di fare una proposta a Rosa.

Luca peggiora, l’idea di Giulia per stargli vicino: le anticipazioni Upas

Le anticipazioni di Un Posto al Sole hanno come protagonista Giulia Poggi che, pur di stare vicino a Luca, deciderà di installare delle telecamere in casa sua così da poterlo sorvegliare quando non c’è. In questo modo si sentirà più tranquilla ma al contempo scoprirà quanto siano gravi le condizioni del dottore.

In un primo momento Luca riuscirà a gestire un’emergenza in casa con grande lucidità e questo tranquillizzerà non poco Giulia, ma poi successivamente l’assistente sociale si renderà tristemente conto che la patologia progredisce in modo molto rapido. Così l’assistente sociale comprenderà di non avere le forze per poter gestire tutto da sola, non vorrà affidare Luca a una struttura specializzata e deciderà di fare una proposta a Rosa.

Le chiederà di poter assistere Luca come badante, una cosa che potrebbe stravolgere la vita di Rosa, che dovrà pensare bene se accettare o meno quanto l’è stato chiesto da Giulia. L’assistente sociale crede che questo sia l’unico modo per aiutare Luca, evitando di farlo trasferire in una struttura, ma allo stesso tempo standogli vicino per ogni evenienza, visto che solo – a causa dell’aggravarsi del suo stato – non potrà più restare. Sebbene non vi sia conferma di questo risvolto, sembrerebbe che tutto porti in questa direzione.

Ad ogni modo non si sa Rosa che decisione prenderà, lei ha lavorato alla Terrazza a lungo e ha un ottimo rapporto con Luca, ma fare la badante potrebbe essere un incarico che non ha mai gestito, con responsabilità maggiori. In questo modo, però, Giulia saprebbe che al fianco del dottore c’è una persona di sua fiducia, la ragazza e Manuel così dovrebbero trasferirsi alla Terrazza. Difficile dire che risvolto prenderà questa situazione, le supposizioni sono tante e – se fosse vero che Giulia arriverà a chiedere una cosa del genere a Rosa – lei si troverebbe a dover scegliere e l’affetto che prova nei confronti dell’assistente sociale potrebbe spingerla a dire di sì, nonostante sia preoccupata che per le responsabilità che dovrebbe assumersi. Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Un Posto al Sole e scoprire cosa accadrà a Palazzo Palladini.