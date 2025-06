Un Posto al Sole, anticipazioni giugno: Antonietta rischia grosso, c’entra il marito

La giovane sarà in pericolo, Gennaro già l’aveva spaventata nelle puntate precedenti e adesso sarà in pericolo

Le puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nella settimana dal 9 al 13 giugno preannunciano una serie di colpi di scena che lasceranno i fan della soap opera di Rai3 spiazzati. Antonietta sarà in serio pericolo a causa del marito Gennaro Gagliotti, che sappiamo non essere un uomo molto tranquillo.

La situazione tra i due coniugi potrebbe degenerare e Antonietta potrebbe davvero rischiare grosso, la furia del marito sarà tale che la donna sarà terrorizzata. Protagonista delle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nella sopracitata settimana sarà anche Damiano. A quanto pare, dunque, ne vedremo davvero delle belle.

Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa accadrà tra Antonietta e Gennaro

I due coniugi della soap di Rai 3 non è la prima volta che litigano, ma questa volta la furia di Gennaro Gagliotti potrebbe mettere in pericolo Antonietta. Tutto accadrà dopo che l’imprenditore farà di tutto per corteggiare Elena, ma quando capirà che non “potrà fare carte” e lei proprio non vuole cedere, dovrà fermarsi e fare un passo indietro.

La cosa non farà assolutamente piacere a Gennaro, che contestualmente si troverà a dover affrontare le domande della moglie Antonietta, che ha ben capito come al marito interessi la Giordano e tra di loro ci sia di più di una semplice amicizia. L’imprenditore, messo alle strette dalla sua compagna, pare che perderà la pazienza e diventerà violento, con atteggiamenti violenti nei confronti di Antonietta. Le anticipazioni di Un Posto al Sole non dicono nulla su cosa accadrà precisamente, ma visto che l’imprenditore aveva già avuto comportamenti violenti con la moglie, si potrebbe temere il peggio.