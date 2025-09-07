Un Posto al Sole, anticipazioni: Gabriela volta pagina, chi è il suo nuovo amore

Gabriela pronta a una svolta sentimentale nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. La soap ambientata all’ombra del Vesuvio ha ripreso ad andare in onda lo scorso 25 agosto e come sempre le trame non sono state avare di sorprese. Pensiamo solo alla drammatica scena che ha portato all’aggressione di Gennaro seguita dalla cecità – se vera o solo simulata è ancora da capire – del losco uomo d’affari.

C’è stato spazio anche per un tocco di romanticismo con la proposta di matrimonio di Niko Poggi a Manuela. Meno romantica invece la situazione di Damiano e Viola, sempre più coppia sull’orlo di una crisi di nervi e prossima alla separazione. I nuovi episodi non hanno sicuramente deluso le attese. Molto interessante anche la nuova versione di Micaela.

Almeno per il momento la gemella di Manuela sembra aver messo da parte il cinismo e l’egoismo che finora hanno caratterizzato il suo personaggio. Un cambiamento che potrebbe cambiare molto le cose con Samuel. Gabriela invece sembra pronta a voltare pagina con un nuovo amore.

Upas, anticipazioni: Gabriela pronta a scrivere una nuova pagina in amore ?

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole il maestro di ballo Pasquale Di Simone (interpretato da Simone di Pasquale) sembra essere riuscito in un’impresa impossibile: far sciogliere l’impenetrabile corazza di Micaela, che è perfino scoppiata in lacrime tra le sue braccia. Appare improbabile che la gemella con la ciocca colorata cambi totalmente registro congedandosi per sempre dal suo proverbiale cinismo.

Sul breve periodo però la nuova sensibilità mostrata da Micaela potrebbe avere effetti importanti. La sorella di Manuela si renderà conto di essere ancora innamorata di Samuel. I due finiranno per riavvicinarsi e complice un ballo sensuale capitoleranno lasciandosi andare alla passione di un tempo. Un vero e proprio ritorno di fiamma che a quanto pare non sarà un colpo di coda passeggero tra ex.

Manuela infatti non minimizzerà la cosa con una battuta cinica e sbrigativa. Tutto all’opposto, se ne uscirà con una dichiarazione d’amore ricca di romanticismo. A quel punto Samuel non penserà ad altro che a tornare con lei. A frenarlo ci sarà soltanto il pensiero di dover fare i conti con Gabriela. Uno scrupolo che però si rivelerà esagerato.

Sì, perché anche la giovane maestra di danze caraibiche nel frattempo avrà cominciato a guardarsi attorno. Anche Gabriela volterà pagina con un altro uomo, dall’identità ancora avvolta nel mistero. Non è chiaro se la giovane si getterà tra le sue braccia prima o dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Samuel con Micaela. Quello che appare certo è che le strade dei due sono destinate a dividersi.

Resta da capire se Gabriela sarà ancora presente nelle trame delle prossime puntate o se la storyline del suo personaggio si esaurirà con il ritorno di fiamma tra Micaela e Samuel. Ma chi sarà il nuovo amore della maestra di ballo dopo la fine della storia con lo chef-cantante?

Una delle ipotesi che hanno preso più quota nelle ultime ore porta inequivocabilmente a Pasquale. Ma non è escluso che Gabriela si innamori di Fausto. Una relazione con il cameriere è una possibilità di non facile realizzazione ma nemmeno del tutto campata in aria. Meno probabile invece l’entrata in gioco di Nunzio.