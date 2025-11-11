Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 21 novembre: Marina si allea con Mariella, Vinicio scopre il terribile inganno

Mentre si prospetta un’inedita alleanza tra Marina e Mariella, Vincio è pronto a far luce su un inganno che potrebbe stravolgere le trame della soap.

Nuove alleanze e vecchi inganni si prenderanno la scena nelle puntate fino al 21 novembre di Un Posto al Sole. Sul primo versante si colloca sicuramente il patto che verrà siglato tra Marina Giordano e Mariella Altieri. Praticamente una prima volta per due personaggi che all’infuori di qualche incrocio fugace non avevano mai avuto modo di interagire.

Invece Vinicio, il giovane fratello di Gennaro Gagliotti, potrebbe dover fare i conti con un’amara verità: la scoperta di un inganno messo in piedi da una persona a lui molto vicina. Patti che si stringono e patti che potrebbero spezzarsi caratterizzeranno dunque gli episodi di Upas nella settimana che va dal 17 al 21 novembre.

Un Posto al Sole, anticipazioni: alleanza tra Marina e Mariella, Vinicio scopre di essere stato ingannato

Le anticipazioni del 17 al 21 novembre di Un Posto al Sole rivelano che Marina Giordano, resasi conto di aver passato il segno nel far leva sui problemi di Vinicio con la droga, adotterà un’altra strategia per raggiungere lo stesso scopo: estromettere Gennaro e riacquisire il pieno controllo sui Cantieri Flegrei.

La «dark lady» di Upas non si tirerà certo indietro davanti agli scrupoli di coscienza. Piuttosto sceglierà di percorrere una strada differente, animata dal tentativo di porre rimedio ai propria errori senza deviare dall’obiettivo finale. Intanto si svilupperà una trama parallela che vedrà protagonista Castrese.

Il personaggio interpretato da Peppe Romano sarà mosso da un duplice proposito. Da un lato l’uomo cercherà di recuperare il rapporto con suo padre Espedito, dall’altro si impegnerà a fondo per riacquistare la proprietà del marchio di famiglia. Anche Espedito, determinato a salvare l’azienda che ha costruito con i figli, si preparerà allo scontro finale con Gennaro.

Insomma, avere un nemico unico in Gennaro porterà a una convergenza di interessi tra i Ferri-Giordano e gli Altieri. Roberto e Marina capiranno che la famiglia Altieri è la loro sola vera alleata da spendere nella lotta senza quartiere con i Gagliotti, l’unica ad avere un concreto interesse a scrollarsi di dosso i due ingombranti fratelli.

Marina dunque cercherà di compattare un fronte anti-Gagliotti. L’imprenditrice proporrà a Mariella Altieri un’alleanza tattica per muovere una battaglia comune. Gennaro non potrà immaginare cosa si sta coalizzando contro di lui. Anzi, dovrà stare bene attento anche alla tenuta del “fronte interno”. Nella memoria di Vinicio infatti cominceranno a riaffiorare alcune frasi pronunciate in passato dal suo pusher Cristiano.

Quelle parole potrebbero spingerlo a fare luce su un inganno di cui è stato vittima tempo prima. Vinicio potrebbe scoprire che è stato Gennaro a pagare Cristiano per mettersi in contatto con lui e vendergli la droga. Non serve una grande immaginazione per capire che una scoperta del genere potrebbe spingere il minore dei Gagliotti a voltare le spalle al fratello e fargli prendere perfino le parti di Marina nella lotta che infuria ai Cantieri.