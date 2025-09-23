Un Posto al Sole, anticipazioni: Ferri rischia la vita in carcere, brutte notizie per Eduardo

Roberto e Eduardo al centro della scena nei prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole. Ferri rischierà la pelle in prigione e anche per Sabbiese non ci saranno affatto buone notizie. L’imprenditore se la vedrà davvero brutta. Eduardo e Clara invece dovranno fare i conti con una pessima notizia che li precipiterà in uno stato di profonda frustrazione.

Nel frattempo, mentre il marito di Marina Giordano sarà impegnato a lottare per la sua vita in carcere, i fratelli Gagliotti faranno il bello e il cattivo tempo ai Cantieri Flegrei, ormai liberi di spadroneggiare. Le anticipazioni di Upas dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che ci sarà spazio per un nuovo mistero collegato a Gianluca.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto rischia grosso in galera, nulla di buono per Eduardo

Nei prossimi episodi di Upas Roberto passerà dei momenti decisamente neri. Ferri infatti verrà preso di mira da un altro detenuto di nome Rosario che trasformerà la sua detenzione in un vero e proprio incubo. Fortunatamente l’imprenditore troverà anche un alleato in Ludovico, un detenuto pronto a prendere le sue parti.

Un alleato soltanto però potrebbe non essere sufficiente per Roberto. Intanto ai Cantieri Gennaro userà il suo ascendente sul fratello per plasmare Vinicio a propria immagine e somiglianza trascinandolo sempre più verso il basso. Nel frattempo Marina si troverà sempre più ai margini dei giochi di potere, ormai in mano ai Gagliotti, in attesa del ritorno di Roberto.

In attesa del processo Eduardo proverà a trovare un lavoro. Ma l’accoglienza nel quartiere non sarà delle migliori e una scritta offensiva nei suoi confronti lo farà esplodere di rabbia mentre Pino e Alberto saranno pronti a criticarlo per aver perso le staffe. Per Sabbiese le cose non miglioreranno. Eduardo riuscirà ad ottenere un colloquio, ma si accorgerà che qualcuno trama alle sue spalle per impedirgli di rimettersi in piedi.

Il desiderio di Eduardo e Clara sarà quello di rimanere a Napoli. Le loro intenzioni però saranno legate all’esito del processo e alla possibilità per Eduardo di trovare un’occupazione stabile. Anche Rosa intanto riceverà una grossa delusione della quale non si conoscono i dettagli ma che potrebbe essere legata a Pino o Damiano, ma anche a Clara o a Giulia.

Nel frattempo si infittirà il mistero intorno a Palladini junior. Gianluca proverà a vendere un orologio molto costoso allarmando sia Giulia che Rosa, preoccupate per il suo comportamento sospetto. In seguito emergerà che il misterioso orologio apparteneva a Piero, il suo ex socio che tornerà in città per recuperare la refurtiva.

Appare plausibile dunque ipotizzare che Gianluca se ne fosse impadronito per compensare le scorrettezze subite da Piero. Il suo racconto però presenterà diversi buchi e incongruenze. Alberto dal canto suo offrirà un aiuto non richiesto per proteggere suo figlio. Ma le buone intenzioni finiranno per aggrovigliare ulteriormente una situazione già complicata.