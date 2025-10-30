Un Posto al Sole, anticipazioni: emergenza in ospedale, Rossella è in pericolo

Rossella se la vedrà brutta in ospedale a causa di un’emergenza. Lo dicono le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 3 al 7 novembre. Oltre alle vicende della dottoressa Graziani troverà spazio anche la situazione sentimentale di Rosa, sempre alle prese con il triangolo tra il suo ex Damiano e Pino.

Si avvicina invece il tempo di una decisione molto sofferta al Caffè Vulcano: la scelta è destinata a lasciare tracce profonde in uno dei protagonisti di Upas. Damiano invece sarà chiamato a indagare su una brutale aggressione che potrebbe avere ricadute pesanti per una persona a lui molto vicina. Tutto questo – e molto altro – succederà nei prossimi appuntamenti con la soap partenopea.

Anticipazioni Upas: ansia per Rossella in ospedale

Momenti di ansia per Rossella in ospedale. La figlia di Silvia verrà messa in difficoltà dal padre di un ragazzo. Nel frattempo Rosa dovrà fare i conti con i sentimenti contrastanti per Damiano e Pino. Clara la esorterà a essere onesta con se stessa e a fare chiarezza. La madre di Manuel capirà cosa – e soprattutto chi – vuole davvero?

Tempo di decisioni difficili al Caffè Vulcano per Silvia, Diego e Nunzio. La dipendenza dall’alcol di Gianluca comincia a farsi ingestibile creando non poco imbarazzo tra i clienti. Per il giovane Palladini si prospetta lo spettro del licenziamento. Mentre Guido e Mariella appaiono vicini alla definitiva riconciliazione, Bice cambierà le carte in tavola con una notizia sorprendente.

Damiano dovrà indagare sulla brutale aggressione a Peppe Caputo. Ma c’è un problema: il principale indiziato sarà il suo amico Eduardo. Rosa invece proverà invano a chiarirsi con Pino. Bice per recuperare i suoi soldi coinvolgerà Mariella e una insospettabile “alleata” in un piano decisamente azzardato. Un imprevisto inatteso sulla strada della laurea complicherà le cose per Manuela.

Per Pino arriverà il momento di prendere una decisione dolorosa sul suo futuro con Rosa. Niko proporrà una soluzione fuori dagli schemi per risolvere il problema di Manuela, in difficoltà dopo aver scoperto di dover discutere la laurea proprio lo stesso giorno delle nozze con Poggi. Nel frattempo Marina continuerà la sua battaglia ai Cantieri.

Determinata a liberarsi dei fratelli Gagliotti, la moglie di Riccardo continuerà il suo pressing su Vinicio. Ma si renderà presto conto di aver forse superato un limite che non andava valicato. Mentre Damiano continua a indagare sull’aggressione, il ritorno in radio di Micaela non procederà secondo le aspettative e a pagare pegno sarà Samuel.

Silvia e Nunzio, anche per questioni di budget, decideranno di tagliare Gianluca. Il figlio di Alberto però reagirà molto male alla notizia del mancato rinnovo del contratto. Marina intanto metterà al corrente il marito del suo tormento per aver sfruttato la dipendenza di Vinicio dalla droga. Rossella e Damiano vivranno una giornata all’insegna del caos in ospedale a causa del tumulto fatto scoppiare dai genitori di Peppe dopo l’aggressione.