Un Posto al Sole, anticipazioni: Eleanor rivela il vero motivo del suo arrivo a Napoli

L’arrivo di Eleanor a Napoli è stato subito avvolto da un’aura di mistero, l’ereditiera americana – interpretata dal premio Oscar Whoopi Golberg – nasconde qualcosa, c’è una ragione dietro il suo viaggio e, secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, a breve verrà fuori.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio vedremo Eleanor pronta a rivelare il vero motivo per cui ha raggiunto l’Italia. Ma non ci sarà solo lei al centro della trama, anche Alberto Palladini sarà protagonista delle prossime puntate.

Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle puntate della prima settimana di febbraio

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole tra Eleanor e Raffaele si creerà sempre più feeling, non appena l’ereditiera americana è arrivata a Palazzo Palladini, subito si è compreso che tra lei e il portiere sarebbe nata una amicizia. Lei ha subito visto in Giordano un appoggio, una persona a cui poter confidare il suo segreto.

Eleanor, infatti, nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nella prima settimana di febbraio, è decisa a dire a Raffaele qual è il suo segreto, la ragione per la quale ha organizzato questo viaggio a Napoli. La sua sarà una vera e propria richiesta d’aiuto, farà capire al portiere che quello che gli dirà è qualcosa di molto difficile da sostenere. Intanto continueranno anche le altre storie dei protagonisti, vedremo Damiano che, sebbene abbia accettato di andare a convivere con Rosa, dopo che si sono nuovamente riavvicinati, ha ancora dubbi e paure.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole Eduardo continuerà a muoversi negli ambienti criminali, diventando un vero e proprio leader per la sua banda, tanto che sarà sul punto di superare un limite davvero insidioso. Intanto Clara sarà ancora ignara di quanto sta accadendo e non abbandonerà la speranza di avere con il suo compagno un po’ di serenità, senza sapere che la normalità che tanto desidera sarà sul punto di distruggersi.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Raffaele alle prese con una situazione imbarazzante quando Rosa interverrà, cosa che gli creerà delle difficoltà con Eleanor, ma le anticipazioni non spiegano nel dettaglio cosa farà la ragazza e per quale motivo il portiere si sentirà così imbarazzato. Al Caffè Vulcano è arrivata Lorenza che, come nuova cameriera, scatenerà un po’ il caos nel locale, come prima cosa il suo arrivo farà capire a Gianluca che non ha speranze di conquistare un posto all’interno del bar, così si sfogherà con il padre Alberto. Quest’ultimo, scatenato da un senso di protezione nei confronti del figlio, finirà per attaccare Lorenza, generando una serie di tensioni che potranno acuirsi ulteriormente. Il piccolo Palladini, intanto, si avvicinerà molto ad Anna e tra di loro potrebbe crearsi un legame inaspettato. Infine Guido e Mariella faranno di tutto per gestire Bice e le sue manie, regalandoci anche qualche momento divertente e di svago.