Un Posto al Sole, anticipazioni: Eduardo e Damiano rischiano seriamente la vita

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Eduardo e Damiano finiranno per trovarsi in una situazione di grande pericolo che metterà i due amici davvero a dura prova. Lo annunciano le anticipazioni degli episodi in onda su Rai 3 dal 17 al 21 novembre. Ma ci sarà spazio anche per il rapporto tra Guido e Mariella.

Il vigile urbano cercherà in Mariella delle conferme sul loro rapporto. Anche Damiano cercherà un confronto diretto con Rosa per fare il punto della situazione sul loro rapporto dopo il riavvicinamento che ha messo in crisi la storia tra la sua ex e Pino.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Eduardo e Damiano rischiano grosso

Le anticipazioni dal 17 al 21 novembre di Un Posto al Sole rivelano che Damiano continuerà a svolgere le sue indagini sull’aggressione di cui è stato vittima Peppe Caputo. Il poliziotto cercherà di scagionare Eduardo, principale indiziato. Renda, convinto dell’estraneità ai fatti del suo amico, cercherà le prove per dimostrare l’innocenza di Sabbiese.

I due però si ritroveranno invischiati in una situazione che li metterà seriamente in pericolo. Damiano e Eduardo rischieranno addirittura di perdere la vita. Guido intanto cercherà in ogni modo di avere conferma da Mariella sul loro riavvicinamento, così da tornare finalmente a fare coppia fissa con la madre del piccolo Lollo.

Nel frattempo Clara chiederà a Damiano di confrontarsi con Rosa per fare chiarezza sui sentimenti nei suoi confronti. Il poliziotto così chiederà alla sua ex un ulteriore confronto che permetterà ai due di chiarirsi e parlare in libertà dei loro sentimenti. Damiano confesserà a Rosa di provare ancora qualcosa per lei.

Le parole di Damiano lasceranno la donna molto sorpresa. Rosa si renderà conto che stavolta Renda sembra intenzionato a fare veramente sul serio. Invece la situazione di Vinicio continuerà a essere molto preoccupante. Il fratello di Gennaro sembrerà del tutto incapace di uscire dal buco nero in cui si è andato a cacciare per via della sua dipendenza dalle droghe.

In più Vinicio sarà coinvolto nella lotta di potere ai Cantieri Flegrei, dove Marina non cesserà di cercare modi per mettere in difficoltà i fratelli Gagliotti. La “dark lady” di Upas non lascerà nulla di intentato per tornare ad avere il pieno controllo insieme a Roberto. La moglie di Ferri che, come noto, non si è mai fidata di Gennaro, continuerà ad affondare i colpi.

Nelle prossime puntate Marina non smetterà di tessere la sua tela per prendersi la rivincita e far cadere nella trappola Gennaro Gagliotti. La donna arriverà a cercare di stringere un’alleanza con Mariella e la sua famiglia. A quale scopo? Naturalmente per fare fronte comune contro i Gagliotti e rendere loro la pariglia. Ci riuscirà? Di certo c’è che per Gennaro e Vinicio sono in arrivo altri guai.