Un Posto al Sole anticipazioni: la crisi tra Vinicio e Alice, l’udienza di Roberto, Raffaele lascia

Si profila una settimana piuttosto intensa a Palazzo Palladini e dintorni. Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 24 al 28 novembre non mancheranno tensioni familiari, scelte decisive e anche qualche inattesa sorpresa. Al centro della scena ci sarà, ancora una volta, lo scontro al vertice tra Marina, Roberto e i fratelli Gagliotti.

Una mossa da parte della «dark lady» di Upas rischierà di portare scompiglio tra Vinicio e Alice. Spazio anche per le vicende sentimentali di Rosa. La Picariello sta attraversando un momento particolarmente delicato dopo il riavvicinamento con Damiano. Per lei potrebbero aprirsi intanto le porte di una importante opportunità professionale.

Un Posto al Sole, anticipazioni: il rapporto tra Vinicio e Alice a rischio incrinatura

Sempre nervi tesi ai Cantieri Flegrei. Marina sarà pronta a mettere in pratica il suo piano contro Gennaro. Castrese, incoraggiato da Guido, Mariella e Salvatore, accetterà il suo invito a intervenire in radio per denunciare la mala gestione delle sue bufale da quando Gagliotti ha cominciato ad avere voce in capitolo.

Per Gennaro l’intervista sarà un colpo basso in piena regola, destinato ad avere serie ricadute. Anche Vinicio, stanco dei comportamenti del fratello, sarà pronto a scagliarsi contro di lui mettendo pubblicamente in piazza il suo progetto. La mossa di Marina alzerà il livello dello scontro. Ma rischierà di incrinare il rapporto tra Alice e Vinicio.

Nel frattempo Vinicio sarà costretto a fare i conti con le sue fragilità. Dalla partecipazione in radio di Castrese arriveranno però per lui dei complimenti inattesi. A Palazzo Palladini, invece, Rosa riceverà la proposta di subentrare in portineria a Raffaele, ormai prossimo al pensionamento. Clara sarà preoccupata per l’amica. Non è detto che le cose vadano tutte al loro posto.

La proposta lavorativa arriverà infatti in un momento di forte crisi per Rosa dovuta principalmente all’intricata situazione sentimentale che la vede protagonista dopo il riavvicinamento con Damiano e la fine della storia con Pino. Proprio in questo frangente scoprirà per bocca di Clara che Raffaele, prossimo a chiudere l’esperienza in guardiola, si appresta a chiederle di prendere il suo posto.

Dal canto suo Renato non prenderà bene la decisione del suo inseparabile amico e proverà in tutti i modi a far cambiare idea al cognato, convinto com’è che ci sia lo zampino di Ornella dietro la sua voglia di lasciare la portineria. L’ex bancario avrà fatto centro o non farà altro che alimentare un malinteso privo di fondamento?

Spazio anche per una chiacchierata tra Nunzio, Rossella e Micaela sulle nozze di Niko e Manuela. La conversazione diventerà per Micaela l’occasione per ribadire la divergenza di vedute sulla sua idea di coppia e quella di Samuel. Per Roberto arriverà il giorno dell’udienza. Nervi a fior di pelle per Ferri, consapevole di aver ceduto al ricatto di Gennaro accettando di patteggiare.

Alberto infine, non saprà più che pesci pigliare per spronare Gianluca. Si rivolgerà così a Rossella per chiederle aiuto. Triste per la distanza da Camillo, Jimmy sarà vicino a farsi un nuovo amico, in maniera del tutto sorprendente.