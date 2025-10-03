Un Posto al Sole, anticipazioni: due tradimenti e tanti cambiamenti

Cuori sul punto di spezzarsi e cambiamenti importanti daranno il tono alle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ma ci sarà spazio anche per la guerra senza quartiere ai Cantieri Flegrei, dove Marina sarà pronta al contrattacco, determinata a mettere fine una volta per tutte allo strapotere dei fratelli Gagliotti.

Nel frattempo Roberto continuerà a vedersela brutta in carcere. L’imprenditore sarà aggredito da Rosario e la moglie non nasconderà i timori per la sua salute. Anche Ferri deciderà di reagire, ma potrebbe lanciarsi in una mossa azzardata che rischia di fargli passare guai molto seri. Ma ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Upas.

Un Posto al Sole, spoiler: cuori spezzati e tanti cambiamenti nella soap

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 ottobre rivelano che la storia tra Rosa e Pino potrebbe essere veramente arrivata ai titoli di coda. L’arrivo di Eduardo allontanerà sempre più i due. Il postino filosofo ha preso parte alla prima cena a casa di Rosa con Eduardo e Clara, tornati a Napoli per il processo.

Durante la cena, dove era presente anche Damiano, Pino non si è sentito a proprio agio e successivamente ha confidato a Nunzio i propri dubbi sul fatto che Eduardo, visto il passato criminale che ha alle spalle, possa veramente cambiare vita. Le cose tra lui e Rosa continueranno a peggiorare e la donna non riuscirà a cancellare i sentimenti che nutre per Damiano.

Si avvicina il capolinea per la coppia. Nel frattempo Damiano prenderà particolarmente a cuore la situazione di Eduardo e chiederà a Grillo di non tormentarlo più. Ma non sarà facile rimettere le cose a posto. La comune preoccupazione per Eduardo finirà per far riavvicinare Rosa e Damiano, mentre Pino si sentirà messo da parte.

Brutte notizie anche per Mariella, che accompagnerà Castrese al Vulcano per consolarlo. Ma a un certo punto si imbatterà una scena che la farà precipitare nello sconforto. La vigilessa infatti sorprenderà Guido in atteggiamenti affettuosi con la sua ex Claudia. La scena la farà dubitare della sincerità del corteggiamento di Guido nelle ultime settimane.

L’amarezza per Mariella sarà profonda. I problemi di Castrese passeranno subito in secondo piano e Guido dovrà darsi parecchio da fare per cercare di riconquistare la fiducia della madre di suo figlio. Nelle puntate dal 6 al 10 ottobre di Upas ci sarà posto anche per le vicende di Gianluca, che dovrà affrontare i demoni dell’alcolismo.

La dipendenza dall’alcol del giovane Palladini si farà sempre più preoccupante, così come i suoi problemi finanziari. In tutto questo, Diego proporrà a Nunzio di assumere Gianluca al Vulcano per compensare l’assenza di Silvia. Per il figlio di Alberto la nuova opportunità sarà una chance per ricominciare.

Suo padre però non nasconderà di aspettarsi qualcosa di più per suo figlio. Luca però mostrerà una volta di più di essere un amico molto saggio, visto che consiglierà a Palladini senior di considerare le cose da un altro punto di vista. Intanto Rossella si renderà conto che Riccardo non potrà mai considerarla come una semplice amica.