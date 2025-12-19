Un Posto al Sole anticipazioni: Damiano compie un gesto inaspettato

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda nella settimana clou delle festività natalizie – da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre – rivelano che Damiano si renderà protagonista di un gesto inaspettato. Il poliziotto negli ultimi tempi si è riavvicinato a Rosa dopo che Viola si è allontanata per assistere Eugenio, costretto a operarsi al Nord per i suoi problemi cardiaci.

Nei prossimi episodi della soap partenopea Renda continuerà a indagare nella serie di rapine ai danni delle gioiellerie in un quartiere della città. Nel frattempo a Palazzo Palladini il Natale che si avvicina sarà avvolto da un velo di malinconia per l’imminente addio di Raffaele, ormai prossimo al pensionamento dopo tanti anni passati a presidiare la guardiola.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Damiano protagonista di un gesto a sorpresa

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nell’access prima time di Rai 3 da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre rivelano che mentre Damiano continuerà a interessarsi dei colpi messi a segno nelle gioiellerie di Napoli Eduardo verrà a sapere che una persona molto vicina a lui potrebbe essere coinvolta nelle rapine.

Otello invece sarà pronto alla partenza per Indica. Notizia del tutto inattesa per Raffaele. Il portiere si vedrà costretto a rivedere i suoi progetti per il Natale. Guido, alla ricerca del regalo perfetto per il piccolo Lollo, finirà in un noto negozio di costruzioni-giocattolo. Tensione sempre alta ai Cantieri, dove Gennaro non smetterà di tenere sotto pressione Marina e Roberto.

I due coniugi sembreranno in procinto di prendere una decisione fondamentale. Un evento imprevisto rischierà però di stravolgere tutto. Damiano e Rosa dopo tanto tempo appariranno una coppia ritrovata. Il poliziotto compirà un gesto inaspettato che lascerà confusa la sorella di Eduardo. Proprio Sabbiese si renderà conto che Stella rappresenta una minaccia per lui.

Eduardo cercherà di allontanarsi dalla donna con cui ha iniziato una relazione clandestina e proverà a riavvicinarsi a Clara. Stella però non demorderà facilmente e farà qualcosa di particolarmente rischioso. Anche Pino si lancerà in un gesto sorprendente che farà riflettere Rosa. Michele chiederà aggiornamenti sulla salute di Agata a Rossella.

Gennaro rischierà di finire nei guai a causa delle rivelazioni di Okoro. Le speranze dei Ferri si riaccenderanno. In tutto questo, gli abitanti di Palazzo Palladini si appresteranno a vivere la vigilia di Natale ognuno a modo suo. Per Raffaele sarà l’ultimo Natale come portiere del condominio e vivrà con malinconia questa situazione.

Sasà e Castrese passeranno la giornata di Natale insieme a Mariella e Guido. Raffaele e Ornella faranno visita a Diego e Ida. Non ci metteranno molto ad accorgersi del clima di tensione che ha preso il sopravvento nella coppia. Micaela, dopo aver passato il Natale con Jimmy, deciderà di confrontarsi con Manuela e Niko per mettere in chiaro la situazione tra il figlio e i suoi amici.