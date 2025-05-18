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Un Posto al sole, anticipazioni: cosa succederà tra Elena e Gennaro

Le anticipazioni di Un Posto al Sole hanno come protagonisti Elena e Gennaro: ecco cosa succederà fra i due. La reazione inattesa di Antonietta.

di Barbara Di Castro
Un Posto al sole, anticipazioni: cosa succederà tra Elena e Gennaro
18 Maggio 2025 16:30

Un Posto al Sole è tra le soap opera di punta della Rai. Prodotto tv che ha un vasto pubblico e che consegue ascolti rilevanti. Va in onda da tantissimi anni e narra le vicissitudini quotidiane dei vari protagonisti la cui quotidianità ruota intorno a Pallazzo Palladini. Diversi le storie raccontate e concluse e gli attori che hanno militato sul set e che oggi sono volti affermati della tv. Tuttavia la soap ha dei punti fermi di cui il pubblico non potrebbe mai fare a meno e che sono considerati dei personaggi colonna. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano alcuni colpi di scena che non lasceranno indifferenti i fans della soap.

Negli ultimi episodi Niko ha scoperto che Jimmy ha fatto i compiti con l’intelligenza artificiale e si è molto arrabbiato con lui. Anche gli insegnati si sono accorti che qualcosa no va e convocano Niko, che non sa che aspettarsi dai colloqui. Jimmy verrà punito? Intanto Gennaro è concentrato nel suo lavoro e impone la sua presenza ai Cantieri Flegrei. Da quando è diventato socio il suo intervento è continuo e non manca di controllare qualsiasi cosa per rendere l’azienda più produttiva possibile.

Per far fronte alla crisi economica dell’azienda Gagliotti decide di avvalersi di un escamotage non condiviso da Marina e Roberto. A subire il tutto i dipendenti: Gennaro vuole metterli in casa integrazione. Una decisione che potrebbe avere effetti collaterali negativi sui cantieri. Quando Marina e Roberto prendono atto dell’intenzione del loro socio manifestano una certa preoccupazione e sono determinati a fare qualcosa. Intanto Gennaro fa una scoperta inattesa.

UNPAS, Gennaro e Elena sempre più vicini

Da tempo Gennaro corteggia Elena, le ha anche affidato la gestione della radio per manifestarle il suo interesse. La giovane tuttavia non si è mai fidata dell’uomo e ha sempre rifiutato le sue avances, anche perché è consapevole che è sposato. Tuttavia Elena, nonostante anche gli avvertimenti della madre, negli ultimi tempi si è avvicinata a Gagliotti, fra i due si è creato in feeling speciale che viene notato anche d’Antonietta, consorte dell’imprenditore.

upas gennaro litiga con antonietta
Gennaro confronto con la moglie-foto raiplay- tvblog.it

La donna dubita del marito, è certo che è attratto da Elena e decide di affrontarlo. Il confronto fra i due è decisamente molto vivace: Gennaro accusa la moglie di essere una persona inadeguata e critica anche il suo abbigliamento. La invita anche a non presentarsi ai Cantieri, perché non gradisce la sua presenza. Antonietta chiederà al marito il perché di tutto questo astio, ma l’uomo eviterà ogni spiegazione.

Luca scappa a Siena: la preoccupazione di Giulia

Senza dire nulla a nessuno Luca lascia Napoli e si rifugia a Siena da Gianluca Palladini. L’uomo chiede aiuto all’amico, ma inizialmente non gli rivela perché sta scappando. Intanto Giulia teme per la vita del compagno, che è improvvisamente sparito, vuole anche denunciare la scomparsa alla polizia.

Luca, il giorno dopo il suo arrivo, spiega a Gianluca il motivo della sua partenza da Napoli. Ama Giulia, ma non vuole diventare un peso per lei a causa della sua malattia. teme che quando l’Alzheimer sarà avanzato possa diventare un peso per la compagna. Non sono chiare per il momento le sue intenzioni.

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