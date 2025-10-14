Un Posto al Sole, anticipazioni: c’è un nuovo triangolo nella soap: “Si riavvicinano”

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda come sempre su Rai 3 nella settimana che va dal 20 al 24 ottobre, assisteranno alla nascita di un nuovo triangolo amoroso nella soap che in questa stagione compie trent’anni. Ma ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto e Marina. I coniugi Ferri vivono un momento di particolare difficoltà.

Prosegue invece il ritorno di fiamma tra Rosa e Damiano, anche se il poliziotto cercherà di salvare la relazione con Viola e pure Pino proverà a ricucire con la sua attuale compagna. Castrese invece uscirà dall’ospedale e cercherà di riprendere in mano le redini della propria vita, pronto a reagire ai soprusi subiti.

Un Posto al Sole, spoiler: riavvicinamento e triangolo in vista nella soap

I prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole vedranno Rossella e Riccardo riavvicinarsi. Il dottor Crovi sta attraversando un momento non facile. L’assenza del primario lo sta costringendo a passare sempre più tempo in ospedale e il lavoro extra si sta facendo sentire sotto forma di stress e stanchezza logoranti per Riccardo.

Rossella ha notato il malessere del suo ex provando, senza successo, a stargli accanto. A spingerla a supportare Riccardo, oltre al desiderio di dare una mano, forse anche un sentimento mai sopito del tutto. Tra non molto però gli sforzi della dottoressa Graziani verranno premiati e tra i due si riaccenderà una sintonia che pareva perduta.

Come ampiamente preventivabile, la nuova intesa tra Rossella e Riccardo accenderà la gelosia in Nunzio, che non potrà fare a meno di provare irritazione per la rinascita di una evidente complicità tra i due. Di nuovo segni di insicurezza per Cammarota dopo quelli mostrati davanti alla ricomparsa di un altro ex storico di Rossella come Gianluca Palladini.

Al momento la storia tra Nunzio e Rossella sembra tenere. Ma nelle prossime puntate qualcosa potrebbe cambiare. Quanto al resto delle trame di Upas, Riccardo riuscirà finalmente a ottenere i domiciliari grazie all’avvocato La Rocca. Ferri però dovrà pagare un prezzo alto per uscire di prigione: l’ammissione della propria colpevolezza.

Intanto Marina ai Cantieri continuerà a tessere la sua tela incitando gli operai contro Gennaro Gagliotti allo scopo di scatenare una crisi interna. Rosa capirà di voler tornare insieme a Damiano, ma Renda apparirà più propenso a tentare un riavvicinamento con Viola. La situazione si complicherà con l’intervento di Pino.

Il postino filosofo, all’oscuro di ogni cosa, proverà a farsi perdonare da Rosa con un gesto altamente romantico. Nel frattempo Castrese verrà dimesso dall’ospedale e deciderà di reagire alle vessazioni e agli abusi perpetrati dai fratelli Gagliotti. Invece Alfredo, troppo affezionato a Cotugno, deciderà di ritornare nel suo appartamento.

Il barone però gli chiederà un prezzo da pagare in cambio del suo perdono e per compensare il tempo perduto. Il vigile chiederà al suo sottoposto di trafugare del cibo dall’abitazione di Guido per riempire la loro dispensa.