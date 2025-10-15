Un Posto al Sole, anticipazioni: Castrese muore? Come cambia il volto di questa stagione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole non mancheranno i colpi di scena, dalle ultime anticipazioni della soap opera di Rai 3 sappiamo che Castrese sarà portato d’urgenza in ospedale. Gli spoiler sulle prossime puntate – quelle che andranno in onda fino al 24 ottobre – riveleranno cosa accadrà all’uomo.

Messo a dura prova dalle pressioni dei fratelli Gagliotti, che lo faranno lavorare a ritmi estenuanti, finirà per compiere un gesto disperato, complice anche la mancanza che sente nei confronti di Sarà, deciderà di assumere un grosso quantitativo di pillole. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Castrese morirà?

Anticipazioni Un posto al sole fino al 24 ottobre: cosa succederà a Castrese

Per fortuna, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un posto al sole, Castrese si riprenderà e i medici gli diranno che è fuori pericolo. Una volta ripreso, il fratello maggiore degli Altieri deciderà di vendicarsi dei fratelli Gagliotti, provando a riconquistare tutto quello che gli hanno tolto, non solo dal punto di vista del lavoro ma anche della dignità personale.

Nelle prossime puntate vedremo che Castrese compirà un gesto davvero estremo, finendo per farsi del male. Sarà Costabile a trovare il fratello privo di conoscenza con una boccetta di farmaci ancora in mano e lo porterà d’urgenza in ospedale, dove lo raggiungeranno subito Sasà e Mariella, preoccupati per quanto accaduto.

Cerrutti sarà subito affranto dal senso di colpa, crederà che Castrese abbia compiuto questo gesto anche a causa della fine della loro relazione. Espedito, al capezzale del figlio, proverà a convincersi che si sia trattato solo di una disattenzione dovuta allo stress, ma Mariella non crede che il nipote possa aver ingerito così tante pillole per distrazione. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, i medici comunicheranno alla famiglia di Castrese che è finalmente fuori pericolo, tutti lo raggiungeranno in camera per vederlo, tranne Sasà che preferirà restare in disparte nel corridoio.

Castrese capirà che è arrivato per lui il momento di fare i conti con la realtà, sa che il gesto estremo non è stato dovuto solo alla pressione dei fratelli Gagliotti, ma a causa di un segreto che nasconde da troppo tempo, quello sua sua omosessualità. Mariella, che sarà preoccupatissima per il nipote, deciderà di parlare con Espedito, non si sa con esattezza cosa farà, ma è probabile che deciderà di raccontargli tutta la verità sul figlio.

Intanto Castrese sembrerà deciso a rialzarsi in tutti i sensi, liberandosi dai fratelli Gagliotti e dalle loro imposizioni. Dopo quello che gli è accaduto, deciderà di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, trasformando le paure e le fragilità nel coraggio e nella forza per voltare pagina e prendersi la sua rivincita.