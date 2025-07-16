Un Posto al Sole, anticipazioni: Agata in bilico tra vita e morte appare in sogno a Michele, cosa succederà

Momenti di alta tensione negli episodi a venire di Un Posto al Sole. Nei prossimi appuntamenti con la soap ambientata a Napoli Agata Rolando sarà in bilico tra la vita e la morte. A un certo punto accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: la donna infatti apparirà in sogno a Michele Saviani per fargli una rivelazione di cruciale importanza.

Nel frattempo Michele concentrerà tutti i suoi sforzi per fare luce sulla sorte di Assane. L’indagine del giornalista su questa misteriosa – e inquietante – scomparsa non si arresterà. Un aiuto inaspettato potrebbe anzi far maturare la svolta decisiva nelle ricerche sulla sparizione del bracciante. Ecco cosa succederà prossimamente in Upas.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Agata rischia la vita e appare in sogno a Michele

Agata in lotta tra la vita e la morte negli episodi di Un Posto al Sole in onda nella settimana tra il 21 al 25 luglio. Ritrovata in fin di vita sul ciglio di una strada dell’Agro Aversano, la donna rischierà seriamente di morire. I notiziari parleranno dell’investimento da parte di un’autovettura. Ma i sospetti di Michele si appunteranno subito su Gennaro Gagliotti.

Ad ogni modo Agata non avrà modo di aiutare Michele come aveva fatto finora. Tuttavia, proprio nel momento a più alto tasso di drammaticità la donna farà sentire la sua vicinanza a Saviani. Agata tornerà da lui in sogno con una rivelazione decisiva. In questa dimensione onirica gli dirà infatti dove si trova il corpo di Assane.

Michele ormai ha abbandonato lo spirito ultra razionale che lo ha sempre contraddistinto. Al punto che deciderà di seguire quella misteriosa rivelazione ricevuta in sogno anche a costo di passare per matto. Troverà Damiano a dargli retta. L’agente finora ha sempre mantenuto una posizione distaccata. Ma stavolta deciderà di fidarsi di lui.

Damiano così farà ispezionare l’area indicata da Agata. Quello che emergerà imprimerà una svolta decisiva alle indagini sulla scomparsa di Assane. Nel frattempo Viola si offrirà di rimanere accanto a Eugenio, ormai deciso a farsi operare a Milano. La scelta della professoressa Bruni non sarà accolta con entusiasmo dalle persone a lei più vicine.

Ornella per prima le farà notare che così facendo rischia di lanciare segnali confusi sia a Eugenio che a Damiano, senza contare il piccolo Antonio che soltanto da poco ha cominciato ad adattarsi alla sua nuova realtà. Anche Damiano non nasconderà il suo disappunto e perfino Eugenio manifesterà tutta la sua insofferenza per una decisione di cui percepisce la forte ambiguità.

La difficile scelta di Giulia

Momento di scelte difficili anche per Giulia. La signora Poggi si renderà conto che il monitoraggio attraverso le telecamere non basta a garantire la sicurezza di Luca, visto l’aggravarsi della sua malattia. Per assistere Luca serve una persona di fiducia e presente, pronta a intervenire in caso di necessità. A quel punto la donna penserà di rivolgersi a Rosa.

Giulia farà una proposta sorprendente a Rosa. Le anticipazioni non entrano nei dettagli, ma le indiscrezioni portano a presumere che la proposta sottoposta a Rosa possa essere quella di fare da badante al dottor De Santis. Come reagirà la donna davanti a una proposta di tale delicatezza?