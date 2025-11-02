Un Posto al Sole, anticipazioni 10-14 novembre: Roberto Ferri scatena il caos, Gianluca scompare nel nulla

Questo sembra proprio essere il tempo del riscatto per Roberto. Grazie agli arresti domiciliari l’imprenditore è riuscito a uscire dal carcere, dove era finito pure nel mirino di alcuni detenuti. Ferri saprà sfruttare il ritorno alla quotidianità per scatenare il caos ai Cantieri Flegrei, dove la competizione per il potere con i Gagliotti sarà più viva che mai.

Gianluca invece sembrerà essersi volatilizzato, come sparito nel nulla, dopo il naufragio della sua esperienza lavorativa al Caffè Vulcano. Il giovane Palladini farà perdere le tracce di sé e nessuno saprà che fine abbia fatto. Giulia si preoccuperà seriamente per la sua sorte e comincerà a indagare per capire cosa possa essere successo.

Un Posto al Sole, spoiler: Roberto senza freni, Gianluca sparisce nel nulla

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 10 al 14 novembre rivelano che Roberto Ferri metterà da parte qualsiasi scrupolo per concentrarsi sul suo unico obiettivo: la totale rovina dei fratelli Gagliotti, i pericolosi rivali nella corsa al potere per il controllo dei Cantieri Flegrei. Il marito di Marina farà di tutto per incastrarli e rendere loro la pariglia per il male che gli hanno procurato.

Mentre Roberto si farà sempre più spietato e determinato, Marina invece entrerà in crisi. Una volta scoperta la tossicodipendenza di Vinicio, la «dark lady» di Upas avrà delle remore. E non sembrerà più disposta a sfruttare la dipendenza del minore dei fratelli Gagliotti per farla pagare cara a Gennaro. La donna sembrerà voler fare un passo indietro.

Le titubanze della moglie indispettiranno non poco Roberto, che comincerà perfino a temere un possibile voltafaccia da parte di Marina. Nel frattempo, come anticipato, Gianluca farà perdere ogni traccia di sé dopo il traumatico licenziamento da parte di Silvia al Caffè Vulcano. Palladini junior sparirà nel nulla. Nessuno saprà dire dove si sia nascosto e che fine abbia fatto.

L’improvvisa scomparsa di Gianluca allarmerà molto Giulia. L’assistente sociale inizierà a temere il peggio. Fortunatamente l’assenza del figlio di Alberto non si protrarrà troppo a lungo. Il giovane Palladini ritornerà in città e a quale punto Giulia e Luca gli parleranno apertamente. Facile immaginare cosa avranno da dirgli: cercheranno di spingerlo ad affrontare la sua dipendenza dall’alcol.

Spazio anche alle vicende di Guido e Mariella. Tra Del Bue e la vigilessa tornerà a regnare il sereno. La donna si renderà conto di quanto sia importante la presenza di Guido nella sua vita, soprattutto ora che ha deciso di chiudere la storia con Claudia Costa, la donna che nei scorsi mesi aveva fatto girare la testa al vigile urbano.

Proprio a causa di Claudia Guido aveva interrotto la storia d’amore con Mariella, prima di rendersi conto che con la donna rientrata a Napoli dopo una lunga assenza c’era troppa distanza. I due si sono resi conto di essere fondamentalmente incompatibili. A quel punto Del Bue ha tentato di riallacciare i rapporti con la madre del piccolo Lollo.