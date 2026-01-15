Un Posto al Sole, a fine gennaio un altro addio: la coppia si sfalda e lei va in Spagna

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, una delle coppie più amate della soap potrebbe dirsi addio. Un risvolto che nessuno si sarebbe aspettato in queste puntate del 2026 e, invece, pare che accadrà negli appuntamenti che andranno in onda da lunedì 19 gennaio a venerdì 23 gennaio.

Dopo le ultime liti avvenute nelle precedenti puntate, si potrebbe arrivare davvero a un punto di non ritorno, un’anticipazione molto amara per gli amanti della soap opera di Rai3, che quest’anno “ha compiuto” 30 anni.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, le anticipazioni

Secondo gli spoiler dell’amatissima soap opera di Rai3 pare che Raffaella e Ornella non riusciranno a sanare i loro malumori. Dopo che Giordano aveva annunciato di voler lasciare il portierato di Palazzo Palladini, è noto come alla fine abbia cambiato idea e abbia preferito continuare a lavorare.

Una decisione che ha spiazzato non poco Ornella, che era stata tra le sostenitrici di tale decisione. La dottoressa Bruni credeva di iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo il pensionamento del marito, con un progetto di trasferirsi all’estero. Ma la decisione di Raffaelle rovinerà i suoi piani e lei non la prenderà affatto bene. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole alla fine Ornella, nelle prossime puntate, deciderà di partire lo stesso e trasferirsi in modo temporaneo a Barcellona.

Questa partenza rappresenterà un modo per staccare la spina e, soprattutto, prendere le distanze da una situazione molto complessa che stava vivendo a casa. Tra tensioni e silenzi, non sopporterà più di dover restare al fianco del marito, così deciderà di allontanarsi, gesto che farà capire come la crisi tra Ornella e Raffaele potrebbe non essere passeggera. Quando la dottoressa partirà, Raffaele sarà molto affranto e al suo fianco ci sarà Giulia che proverà a sostenerlo, ma il dolore del portiere è davvero enorme. Ci sarà, infatti, una scena in cui si lascerà andare a un pianto disperato nel letto matrimoniale che condivideva con la moglie, prima che lei decidesse di andar via.

Così proverà a contattare la moglie ma, secondo le anticipazioni, pare che Ornella resterà ferma sulla sua decisione e si mostrerà gelida al telefono. Ormai tra la storica coppia ci sarà una distanza che sembrerà quasi impossibile sanare. Anche Renato proverà a tirare su di morale Raffaele, con scarsi risultati. A questo punto sembra proprio che tra i due potrebbe arrivare una rottura definitiva, ma al momento non è dato sapere cosa accadrà.

La scelta di Raffaele di restare a Palazzo Palladini, come già si era visto nelle precedenti puntate, aveva spiazzato non poche persone. Se Renato è stato molto entusiasta della decisione, non si può dire lo stesso di Rosa, che aveva sperato di prendere il suo posto. Ornella, però, è stata sicuramente quella che ha preso peggio la scelta del compagno al punto che, come abbiamo visto, deciderà di lasciare Napoli.