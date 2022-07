Nel corso di questa settimana, Un Posto al Sole, soap opera in onda nell’access prime time di Rai 3, raggiungerà un altro traguardo storico: le 6mila puntate. La puntata numero 6000, precisamente, andrà in onda venerdì 29 luglio 2022.

Martedì 26 luglio, parte del cast della soap ha partecipato al Giffoni Film Festival, il festival per bambini e ragazzi che si svolge a Giffoni Valle Piane e che andrà avanti fino a sabato 30 luglio, proprio per parlare di questo traguardo e per svelare aneddoti riguardanti la serie.

Al Giffoni Film Festival, sono intervenuti Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo di Raffaele Giordano dal primo episodio andato in onda nel 1996, Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso, rispettivamente presenti nel cast dal 2012 e dal 2002, e, considerando anche il contesto, gli attori più piccoli di Un Posto al Sole, Sofia Piccirillo, Greta Putaturo e Gennaro De Simone.

In passato, in occasione delle puntate che hanno celebrato un traguardo, Un Posto al Sole ha sempre riservato una sorpresa ai propri fedelissimi telespettatori e così sarà anche per la puntata numero 6000.

La protagonista della puntata speciale, infatti, sarà Bricca, la cagnolina che appare nella serie e che, nella realtà, appartiene a Marina Tagliaferri, un altro volto storico di Un Posto al Sole, anche lei presente dal 1996 nel ruolo di Giulia Poggi.

La cagnolina Bricca parlerà grazie alla voce di Nunzia Schiano, attrice che, nell’ultimo anno, abbiamo visto nella quinta e ultima stagione di Gomorra – La Serie e nel film tv Sabato, domenica e lunedì, tratto dall’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, andata in onda a Natale 2021 su Rai 1.

Bricca, come svelato da Marina Tagliaferri a Tv Sorrisi e Canzoni, si divertirà a spettegolare sui personaggi della soap opera, tracciando un bilancio delle attuali vicende che li riguardano.