Ultimo – Il capitano, su Nove due puntate sull’uomo che arrestò Riina

Una docuserie per raccontare la storia dell’uomo che arrestò Toto Riina: Ultimo – Il capitano va in onda in due parti domenica 18 e lunedì 19 ottobre alle 21.25 su Nove e si concentra ovviamente sulla missione che ha definito la carriera, e la vicenda umana, di un uomo, al di là del suo ruolo istituzionale.

La docuserie in due puntate prodotta da Indigo Stories, in onda in esclusiva anche su Dplay Plus, è il racconto di un’ascesa ma anche di cadute complicate, raccontate in prima persona. Colui che ha arrestato il Capo dei Capi e ha indagato negli affari economici delle mafie torna nei luoghi delle sue ndagini, condotte con una squadra di uomini pronti a tutto, dai nomi in codice perfetti (anche) per una serie come Vichingo, Arciere, Daigoro, Nello, Alchimista, Pirata, Petalo e Androide. La docuserie propone il racconto dal punto di vista del Capitano e arricchisce la narrazione grazie a immagini originali di pedinamenti e investigazioni, audio di intercettazioni ambientali e telefoniche, interviste ai membri della squadra e materiale di repertorio.

La docuserie è firmata da IndigoStories, prodotta da Alessandro Lostia, scritta da Giovanni Filippetto e Antonio Plescia, con la regia di Graziano Conversano.

Ultimo – Il capitano, cosa succede nelle due puntate?

Prima puntata

È il 30 gennaio del 1992. La Corte di Cassazione conferma le condanne del Maxiprocesso che si era svolto a Palermo. Diciannove capi mafiosi restano in carcere per scontare gli ergastoli. La mafia reagisce. E comincia la guerra allo Stato. A Milano c’è un gruppo operativo dei Carabinieri dei Ros che conosce Palermo e che ha conosciuto bene Giovanni Falcone. A capo del gruppo c’è il capitano Ultimo. L’ordine è di preparare la squadra e scendere a Palermo, infilarsi nel sottosuolo della città e catturare Riina una volta per tutte. La squadra questa volta ha un nome di battaglia: si chiama CRIMOR – Unità militare combattente. Scatta così l’Operazione Fenice. Ma chi è il capitano Ultimo? Da dove viene? Che cosa ha fatto fino a quel momento?

Seconda puntata