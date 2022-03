Ultima fermata, Simona Ventura conduttrice e voce narrante

Si è parlato molto in questi ultimi giorni di Ultima fermata, il format dell’ora o mai più dei sentimenti, che approderà su Canale 5 mercoledì 23 marzo in prima serata, come spoilerato dal blog di Davide Maggio. Un programma che ha avuto varie vicissitudini negli anni e che in questa stagione televisiva ha trovato l’opportunità di andare in onda. In un primo momento si parlava di una collocazione su Italia 1, poi si è deciso di mandare in onda il programma nella serata del mercoledì di Canale 5.

Uno degli elementi del programma, un po’ come nello stile di vari programmi di questo tipo, è la voce narrante che racconterà le storie delle varie coppie che saranno presentate all’interno di questa trasmissione di varietà. Secondo quanto apprendiamo la voce narrante e conduttrice di questa edizione di Ultima fermata sarà quella di Simona Ventura. L’attuale conduttrice, insieme a Paola Perego, del varietà della domenica mezzogiorno di Rai2 Citofonare Rai2, tornerebbe dunque fra le braccia, calde ed accoglienti, di Maria De Filippi, che già l’aveva portata sotto la sua ala protettrice quando le affidò la conduzione di Temptation island vip.

Poi Simona ebbe la possibilità di tornare in Rai ed ora ecco che si fa il percorso inverso per tornare a lavorare con Maria, un percorso che la porta di nuovo su Canale 5, rete a lei molto cara e che potrebbe vederla protagonista nella prossima stagione televisiva di qualche altro programma, sempre sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

L’appuntamento dunque con Ultima fermata con la conduzione di Simona Ventura è per mercoledì 23 marzo in prima serata, subito dopo Striscia la notizia, ovviamente su Canale 5.