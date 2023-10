Tu si que vales 2023, terza puntata del 7 ottobre: anticipazioni e diretta

Questa sera, a partire dalle 21:25, andrà in onda la terza puntata della decima edizione di Tu si que vales, il talent show di Canale 5. Ad animare il programma saranno ancora una volta le performance dei numerosi talenti provenienti da tutto il mondo. Prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, a cura di Doriana Patanè, lo show del sabato sera autunnale di Canale 5 ha come regista Stefano Carriero.

Tu si que vales 2023, terza puntata 7 ottobre: anticipazioni

Anche in questa nuova puntata, assisteremo ad esibizioni di talenti di vario tipo: cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, illusionisti, sportivi, attori, comici e non solo.

I talenti in gara dovranno convincere sia i giudici che la giuria popolare presente in studio, per passare il turno. I giudici hanno la possibilità di diminuire o aumentare il tempo a disposizione per ogni concorrente, in base al loro gradimento. Quest’anno, i giudici hanno anche a disposizione una piccola clessidra da regalare ad un concorrente che non riesce ad ottenere il pass per la finale ma ritenuto meritevole di una seconda chance.

Al momento, dopo le prime due puntate, hanno ottenuto un pass per la finale l’illusionista Ezio Weyne, il Duo Vita e i Messoudi Brothers. Fanno invece parte della Scuderia Scotti Simone Cassano e Salvatore Miraglia.

Tu si que vales 2023, terza puntata 7 ottobre: giuria e conduttori

I conduttori della decima edizione di Tu si que vales sono Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La giuria quest’anno è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e dalla novità Luciana Littizzetto. Sabrina Ferilli rappresenta, invece, anche in quest’edizione la giuria popolare.

Tu si que vales 2023, terza puntata 7 ottobre: dove seguirla in tv e in streaming

La terza puntata dell’edizione 2023 di Tu si que vales si potrà seguire dalle 21:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà l’appuntamento con l’immancabile liveblogging.