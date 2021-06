Dove trovare film e serie TV in streaming? Ci pensa JustWatch

I servizi di streaming di film e serie TV sono sempre più diffusi anche in Italia, dai più famosi come Netflix, Prime Video o Disney+ a piattaforme più di nicchia come Chili e Mubi, senza dimenticare dei prodotti tutti italiani come TIMVision, RaiPlay e Infinity. Di fronte a questa moltitudine di servizi non è sempre facile trovare i film e le serie TV che si stanno cercando in streaming o anche solo lasciarsi ispirare dalle nuove uscite per scoprire nuovi prodotti.

Volete mettervi in pari con The Handmaid’s Tale o volete recuperare l’intera serie di Shameless? Trovare il servizio di streaming in cui le nuove puntate sono disponibili può non essere immediato e spesso si procede per tentativi: si controlla su Netflix, poi si passa a Prime Video e poi ancora a Disney+ e così via fino a trovare, o non trovare, quello che si sta cercando. E se quel film o quella serie TV è presente nel catalogo di un servizio a cui siamo abbonati? Molto spesso chi non è iscritto non può neanche accedere alla consultazione del catalogo. La buona notizia è che esiste un servizio totalmente gratuito e facile da utilizzare che risolverà tutti i problemi degli amanti dello streaming: JustWatch, un vero e proprio motore di ricerca per trovare film e serie TV in streaming.

JustWatch fa esattamente quello che promette e siamo certi che non potrete più farne a meno.

Come funziona JustWatch. Tutti i film e le serie TV in streaming in Italia

JustWatch si presenta a tutti gli effetti come un motore di ricerca che indicizza tutti i film e le serie tv in streaming presenti sui vari servizi disponibili in Italia. Tutto quello che dovete far è collegarvi al sito e iniziare subito a cercare il contenuto in streaming che volete visualizzare. Se, ad esempio, avete in programma una maratona di Don Matteo, JustWatch vi indica che potete trovare le 12 stagioni della fiction su RaiPlay e vi porterà direttamente nella pagina del servizio da cui iniziare a visualizzare l’intera serie Rai.

Dove trovare l’intera serie de Il Trono di Spade? JustWatch vi fa risparmiare tempo prezioso. Le otto stagioni sono disponibili in qualità SD su SkyGo, Now TV e Infinity, mentre ad offrire tutti gli episodi anche in HD sono SkyGo e Now TV. Nessuno dei servizi di streaming in Italia offre la serie TV di HBO in qualità 4K.

Se, invece, non avete ancora recuperato la serie tv Vikings, basta un click per scoprire che le sei stagioni sono disponibili in streaming in diversi servizi anche in Italia: Netflix, Prime Video, Sky Go, Now TV e TimVision.

Per ogni contenuto, film o serie TV, JustWatch vi indica dove potete trovarlo gratuitamente o a pagamento. Il film Le Streghe, ad esempio, può essere visto in streaming su Now TV o acquistato su Apple TV, Microsoft Store o Rakuten TV. Il già citato Chaos Walking, appena uscito in Italia, è disponibile gratuitamente su Prime Video, ma può essere acquistato su Rakuten TV, Microsoft Store, Chili, Apple TV e Google Play.

Non solo ricerca. Tanti suggerimenti su film e serie TV in streaming

Se la funzionalità principale di JustWatch è quella di indicarvi dove trovare i film e le serie TV in streaming, il servizio presenta anche un’altra funzione pensata per chi è alla ricerca di ispirazione. La sezione Novità di JustWatch vi fornisce un elenco completo, aggiornato di ora in ora, di tutti i nuovi contenuti che vengono rilasciati ogni giorno su tutti i servizi di streaming in Italia.

Potete scegliere di visualizzare tutti i servizi di streaming o soltanto quelli per cui avete un’iscrizione attiva utilizzando i comodi filtri in alto. A colpo d’occhio potete vedere, ad esempio, tutti i nuovi contenuti aggiunti su SkyGo o le nuove uscite su Netflix e, con un click, iniziare subito a visualizzarli.

JustWatch è completamente gratuito e può essere utilizzato anche senza un account, ma se siete in possesso di una Apple TV, una Android TV o un dispositivo Amazon Fire TV potete creare un account gratuito e collegare il vostro dispositivi a JustWatch così da inviare direttamente i contenuti alla vostra TV di casa in modo semplice e rapido. Anche in questo caso l’account è gratuito.

Tutti i servizi di streaming disponibili su JustWatch

Ecco tutti i servizi indicizzati su JustWatch in Italia:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

Rakuten TV

Apple iTunes

AppleTV+

Google Play Movies

SkyGo

Now TV

Chili

Mubi

TimVision

Infinity

RaiPlay

YouTube Premium

Microsoft Store

Discovery Plus

Starz Play Amazon Channel

Plex

WOW Presents Plus

JustWatch è accessibile non soltanto dal sito ufficiale, ma anche tramite l’app ufficiale per iOS, Android e Fire TV di Amazon.