Triviaverse, cos’è e come funziona il quiz interattivo di Netflix

Siete già entrati nel tunnel di Triviaverse, il nuovo quiz interattivo appena lanciato da Netflix? Se ne avete già sentito parlare e non avete idea di cosa si tratti, ci pensiamo noi a fare un po’ di chiarezza e spiegarvi come si gioca, come sfidare i vostri amici e come accumulare punti, salendo in classifica!

Sempre più persone utilizzano Netflix in mobilità per guardare film e serie TV in attesa di raggiungere il posto di lavoro, tornare a casa o semplicemente per ingannare il tempo. Non sempre, però, si riesce a guardare un intero film e un intero episodio di una serie TV e in casa Netflix hanno pensato di fornire agli utenti qualcosa di divertente e veloce, perfetto per chi si ritrova qualche minuto libero tra le mani e non sa cosa fare.

La soluzione risponde al nome di Triviaverse – L’universo dei quiz, un’esperienza di veloci quiz divisi in tre round di difficoltà crescente nella modalità giocatore singolo e in due round ciascuno nella modalità due giocatori.

Cosa serve per giocare a Triviaverse?

Per giocare a Triviaverse vi serve soltanto un account Netflix e un dispositivo da cui accedervi: smartphone, computer o smart TV con l’app ufficiale del famoso servizio di streaming.

Come si gioca a Triviaverse su Netflix?

Per iniziare subito a testare la vostra conoscenza sugli argomenti più disparati dovete collegarvi all’indirizzo ufficiale di Triviaverse – vi suggeriamo di inserire questa esperienza interattiva tra i preferiti su Netflix, così da avere sempre a portata di mano un collegamento diretto – e fare un tap o un click su Riproduci.

Entrerete subito nell’universo del Triviaverse e per prima cosa dovrete scegliere la modalità: 1 o 2 giocatori. Quello che dovrete fare sarà rispondere correttamente al maggior numero di domande possibili entro un limite di tempo e raggiungere il punteggio più alto.

Le categorie delle domande spaziano da scienza a storia, passando per la cultura pop fino a includere qualsiasi altro argomento immaginabile! Netflix spiega che man mano che sbloccherete punteggi sempre più alti, il Triviamaster vi conferirà badge. Questi sono i badge già confermati da Netflix:

Senza speranza

Diploma d’asilo

Fortuna del principiante

Noiosamente nella media

Comune mortale

A un passo dal dottorato

Super nerd

Quasi geniale

Mente brillante

Divinità di Triviaverse

E voi, che badge avete già conquistato?