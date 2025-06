Brutte notizie per i fan, le puntate si fermeranno e ci sarà una pausa prolungata in cui dovremo fare a meno della soap turca

Tradimento, il lungo stop alla soap: da quando non andrà più in onda

L’arrivo dell’estate per il pubblico televisivo vuol dire solo una cosa, lo stop di molti programmi che hanno seguito per tutto l’anno. Dopo Uomini e Donne, il palinsesto di Canale 5 si prepara a salutare anche Tradimento, che si prenderà una lunga pausa estiva. Non era certo che Mediaset decidesse di “mandare in vacanza” anche la soap turca, ma il momento che tanti fan speravano non arrivasse, è vicino.

Tradimento non andrà più in onda a partire da luglio, la soap dopo la pausa del 2 giugno è tornata a tenere compagnia al pubblico di Canale Cinque nel primo pomeriggio, alle 14.10. Ma a breve, saluterà nuovamente i suoi fan per la pausa estiva. Il primo programma pomeridiano a chiudere i battenti è stato Uomini e Donne, la cui ultima puntata è andata in onda venerdì 30 maggio, eccezionalmente in prima serata. Ma tra la fine di giugno e luglio il palinsesto Mediaset subirà ulteriori modifiche.

Quando non andrà più in onda Tradimento

Le puntate di Tradimento, che sono tornate normalmente in onda a partire dallo scorso 3 giugno, si fermeranno per i primi di luglio. La pausa estiva per la soap turca arriverà, quindi, all’incirca tra un mese, per cui i fan possono tirare un sospiro di sollievo, manca ancora un po’ di tempo prima che Guzide, Oylum e gli altri protagonisti “vadano in vacanza”.

Ma cosa andrà in onda al posto di Tradimento? Nel daytime feriale, al posto dell’amata soap, ne arriverà una nuova – sempre direttamente dalla Turchia – dal titolo La forza di una donna. Sarà questa serie a prendere il posto di quella che è campionessa di ascolti su Canale Cinque. La nuova serie ha già preso il posto di Uomini e Donne e si prepara ad allungare la durata della messa in onda in vista della pausa di Tradimento.

Mediaset, dunque, anche per l’estate ha deciso di puntare sulle soap turche, ma ha preferito interrompere Tradimento che è seguitissima, probabilmente per evitare che si perdano ascolti importanti. Intanto, ci saranno cambiamenti anche per The Family 2, che proprio dal 3 giugno ha visto aumentare il suo tempo di messa in onda, la puntata quotidiana, infatti, inizia alle 16 e si conclude intorno alle 17.

La fine della stagione, quindi, sarà trasmessa in puntate prolungate rispetto a quelle spezzettate di 10-15 minuti. Una seconda stagione che però non ha ottenuto i risultati sperati, rispetto al successo della prima, infatti, ha subito un calo importante di ascolti, si è passati dal 19-20% di share, al 13-15%, una differenza notevole, che però non ha portato l’azienda del Biscione a prendere drastiche decisioni, come è avvenuto ad esempio per il programma The Couple, che è stato bruscamente interrotto, senza registrare nemmeno la finale. Intanto si attende la presentazione del palinsesto della prossima stagione televisiva per conoscere tutte le novità che ci saranno, tra addi, conferme e nuovi programmi.